Тюкавин забил в 6-м матче РПЛ подряд. У форварда «Динамо» 15 голов в сезоне, до Кассьерры – один мяч

Константин Тюкавин забил в шестом матче Мир РПЛ подряд.

Нападающий « » открыл счет в матче с «Балтикой» в 28-м туре чемпионата России (1:0, первый тайм).

Тюкавин забил по одному голу в шести последних матчах . Всего на его счету 15 мячей в текущем розыгрыше турнира, он занимает вторую строчку в списке бомбардиров. Лидирует по этому показателю из «Зенита» – он забил 16 голов.

Подробную статистику можно найти здесь.

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча « » – «Динамо».