Тюкавин забил в 6-м матче РПЛ подряд. У форварда «Динамо» 15 голов в сезоне, до Кассьерры – один мяч
Константин Тюкавин забил в шестом матче Мир РПЛ подряд.
Нападающий «Динамо» открыл счет в матче с «Балтикой» в 28-м туре чемпионата России (1:0, первый тайм).
Тюкавин забил по одному голу в шести последних матчах РПЛ. Всего на его счету 15 мячей в текущем розыгрыше турнира, он занимает вторую строчку в списке бомбардиров. Лидирует по этому показателю Матео Кассьерра из «Зенита» – он забил 16 голов.
Подробную статистику Тюкавина можно найти здесь.
Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Балтика» – «Динамо».