Тюкавин забил в 6-м матче РПЛ подряд. У форварда «Динамо» 15 голов в сезоне, до Кассьерры – один мяч

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Балтика Матео Кассьерра Константин Тюкавин Футбол

Константин Тюкавин забил в шестом матче Мир РПЛ подряд.

Нападающий «Динамо» открыл счет в матче с «Балтикой» в 28-м туре чемпионата России (1:0, первый тайм). 

Тюкавин забил по одному голу в шести последних матчах РПЛ. Всего на его счету 15 мячей в текущем розыгрыше турнира, он занимает вторую строчку в списке бомбардиров. Лидирует по этому показателю Матео Кассьерра из «Зенита» – он забил 16 голов.

Подробную статистику Тюкавина можно найти здесь

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Балтика» – «Динамо». 

13 комментариев
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Ой молорики. Динамо так держать.
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Так можно и инфаркт словить, где скриншоты. Я от неожиданности чуть не поседел. Предупреждайте хоть 😮
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Есть тут живые болельщики , которые были в здравом уме и видели прошлое чемпионство Динамо
+8
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Это ди-на-мо!!!
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Костя, принеси чемпионство и к Захаряну)
+3
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Топ-2 нап постсоветского пространства
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Как же я рад буду, если Динамо возьвет РПЛ
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Давай Динамо. Вперед за чемпионством!!!
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землю рыть будут)
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Константин красавчик! Должен Кассьеру обогнать! Должен!
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Ответ S-V-D
А потом сольет Краснодару и отдаст чемпионство зениту ))
Если Зенит сольёт Ахмату, то и матч в Краснодаре не понадобится)
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Ответ Евгений Дремов
Если Зенит сольёт Ахмату, то и матч в Краснодаре не понадобится)
Ахмат спецом сольет Зениту, 3 точно от Зенита будет, договорняк
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