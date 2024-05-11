Радченко о «Зените»: «Кризиса нет, просто так складываются игры, начнут реализовывать моменты рано или поздно. ЦСКА играет на жилах, им не хватает скамейки, им будет сложнее»

Дмитрий Радченко поделился мнением о предстоящем матче между «Зенитом» и ЦСКА.

Встреча состоится в 19:00 по московскому времени. Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

«У «Зенита» нет кризиса, просто так складываются игры. Команда действительно теряет очки, но по игре кризис незаметен. Рано или поздно «Зенит» будет реализовывать свои моменты, которых у них в каждом матче достаточно.

играет на жилах, им не хватает скамейки, которой им хотелось бы. Армейцам будет сложнее в этом матче, но и у них есть перспективы отобрать очки у «Зенита». Сейчас идет концовка чемпионата, команды думают больше о восстановлении футболистов, о том, чтобы они подходили к играм в оптимальном состоянии», – сказал бывший футболист « » .