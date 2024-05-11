Вячеслав Колосков: «В РПЛ у футболистов посредственный уровень мастерства»

Вячеслав Колосков раскритиковал уровень игроков в Мир РПЛ.

«В РПЛ сейчас нет стабильного лидера не только по очкам, но и по игре.

«Зенит» хорошо играет, но потом проваливается, «Краснодар» играет — проваливается, то же самое можно еще про много команд говорить. Нет ни одного клуба в чемпионате России на данный момент, который показывал бы стабильную игру.

Такая ситуация сложилась из-за того, что в РПЛ, на мой взгляд, недостаточно высокий уровень футболистов. Очень много глупейших ошибок допускают игроки во время матчей, порой ситуация даже до абсурда доходит, что передачу на несколько метров не могут отдать.

Отсюда не держится мяч у команд, не получаются запоминающиеся комбинации, которые бы радовали болельщиков. Но при этом из-за всех вышеперечисленных факторов у нас высокая результативность и такая интрига на финише чемпионата. Однако это не отменяет того факта, что у футболистов в лиге посредственный уровень мастерства», – сказал почетный президент РФС.