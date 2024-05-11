Булыкин о «Зенит» – ЦСКА: «Самый слабый «Зенит», что мы видели. Они даже не знают, что и как делать в последних играх. Будет 1:1, ЦСКА захочет показать себя и помочь конкурентам питерцев»

Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча «Зенит» – ЦСКА в 28-м туре Мир РПЛ.

Игра начнется в 19:00 по московскому времени. Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Сейчас « » – один из фаворитов в борьбе за титул, у него больше всего шансов. Осталось несколько туров, и тогда узнаем, кто по-настоящему станет чемпионом.

Этот «Зенит» – самый слабый из тех, что мы видели. В последних играх они даже не знают, что и как делать. «Зенит» дает слишком много шансов преследователям, но пока никто не торопится их взять.

Команда из Петербурга, думаю, расслабилась. Они и в начале сезона не очень стартовали, потом скомканная игра была и после зимней паузы. Им надо немного собраться, потому что на них все и так настраиваются как на самую сильную команду. «Зениту» тяжело играть. Они просто так уже никого не обыграют. Им надо включаться и показывать максимум, но что-то у них не получается.

«Зенит» и ЦСКА проведут интересный матч. Одни оступаются, а у вторых в нет никаких задач. «Зениту» нужны эти три очка, и они должны выигрывать. Но ЦСКА явно захочет показать себя и помочь конкурентам питерцев. Думаю, игра будет напряженной и завершится со счетом 1:1», – сказал бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин.