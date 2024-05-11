Булыкин о «Зенит» – ЦСКА: «Самый слабый «Зенит», что мы видели. Они даже не знают, что и как делать в последних играх. Будет 1:1, ЦСКА захочет показать себя и помочь конкурентам питерцев»

Теги ЦСКА Зенит Дмитрий Булыкин премьер-лига Россия Футбол

Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча «Зенит» – ЦСКА в 28-м туре Мир РПЛ.

Игра начнется в 19:00 по московскому времени. Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Сейчас «Зенит» – один из фаворитов в борьбе за титул, у него больше всего шансов. Осталось несколько туров, и тогда узнаем, кто по-настоящему станет чемпионом.

Этот «Зенит» – самый слабый из тех, что мы видели. В последних играх они даже не знают, что и как делать. «Зенит» дает слишком много шансов преследователям, но пока никто не торопится их взять.

Команда из Петербурга, думаю, расслабилась. Они и в начале сезона не очень стартовали, потом скомканная игра была и после зимней паузы. Им надо немного собраться, потому что на них все и так настраиваются как на самую сильную команду. «Зениту» тяжело играть. Они просто так уже никого не обыграют. Им надо включаться и показывать максимум, но что-то у них не получается.

«Зенит» и ЦСКА проведут интересный матч. Одни оступаются, а у вторых в РПЛ нет никаких задач. «Зениту» нужны эти три очка, и они должны выигрывать. Но ЦСКА явно захочет показать себя и помочь конкурентам питерцев. Думаю, игра будет напряженной и завершится со счетом 1:1», – сказал бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин.

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8 комментариев
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Если это самый слабый Зенит, но он на первом месте, то кто тогда остальные команды?
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Но никто не говорит тогда какие все вокруг, если самые слабые все равно станут чемпионами )
+3
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А мульон он поставил?
На 1:1
+2
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+2
Ерунду несёт мажор Булыкин. Коники сегодня крупно попадут.
+1
0
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Если «самый слабый «Зенит» никто не может обойти в чемпионской гонке, что говорить об уровне чемпионата ?
+1
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+1
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