Фанаты «Стандарда» сорвали матч против «Вестерло», заблокировав автобус команды. Это протест против американских владельцев бельгийского клуба

Фанаты «Стандарда» не пустили клубный автобус на стадион в знак протеста.

Вчерашний матч чемпионата Бельгии между « » и « » пришлось перенести, так как протестующие фанаты клуба из Льежа заблокировали клубный автобус и не пустили команду на стадион.

Фанаты «Стандарда» в этом сезоне активизировали протесты против американских владельцев команды – компании 777 Partners, базирующейся в Майами. Возникшие у американской компании юридические и финансовые проблемы привели к тому, что на клуб наложен временный запрет на трансферы.

«Попытки переговоров с этими болельщиками не привели к успешному решению по снятию блокировки [автобуса]. «Стандард» глубоко сожалеет о сложившейся ситуации и приносит свои извинения «Вестерло», а также болельщикам обеих команд», – говорится в заявлении клуба.

Компания 777 Partners также инвестировала в «Дженоа», «Герту» и бразильский «Васко да Гама», а также собиралась приобрести «Эвертон», но эта сделка застопорилась из-за потенциальных финансовых проблем организации.

Инвестиционной компании 777 Partners грозит иск о мошенничестве на 600 миллионов долларов в федеральном суде Нью-Йорка, а ее австралийская авиакомпания Bonza в настоящее время находится на грани банкротства.