Фанаты «Стандарда» сорвали матч против «Вестерло», заблокировав автобус команды. Это протест против американских владельцев бельгийского клуба

Теги Стандард Вестерло высшая лига Бельгия происшествия болельщики Футбол

Фанаты «Стандарда» не пустили клубный автобус на стадион в знак протеста.

Вчерашний матч чемпионата Бельгии между «Стандардом» и «Вестерло» пришлось перенести, так как протестующие фанаты клуба из Льежа заблокировали клубный автобус и не пустили команду на стадион.

Фанаты «Стандарда» в этом сезоне активизировали протесты против американских владельцев команды – компании 777 Partners, базирующейся в Майами. Возникшие у американской компании юридические и финансовые проблемы привели к тому, что на клуб наложен временный запрет на трансферы.

«Попытки переговоров с этими болельщиками не привели к успешному решению по снятию блокировки [автобуса]. «Стандард» глубоко сожалеет о сложившейся ситуации и приносит свои извинения «Вестерло», а также болельщикам обеих команд», – говорится в заявлении клуба. 

Компания 777 Partners также инвестировала в «Дженоа», «Герту» и бразильский «Васко да Гама», а также собиралась приобрести «Эвертон», но эта сделка застопорилась из-за потенциальных финансовых проблем организации.

Инвестиционной компании 777 Partners грозит иск о мошенничестве на 600 миллионов долларов в федеральном суде Нью-Йорка, а ее австралийская авиакомпания Bonza в настоящее время находится на грани банкротства.

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