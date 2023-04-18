Фанаты «Шарлеруа» закидали дохлыми крысами болельщиков «Стандарда» во время дерби. Гости надели белые костюмы и называли себя «борцами с вредителями»

Фанаты «Шарлеруа» закидали болельщиков «Стандарда» дохлыми крысами.

14 апреля «Стандард» дома обыграл « » (3:1) в рамках валлонского дерби.

После матча болельщики клуба из Льежа обвинили принципиальных соперников из Шарлеруа в неподобающем поведении.

Фанаты « » забросали сектор соперника белыми дохлыми крысами, которые были выкрашены красной краской («красные» – прозвище «Стандарда» – Sports.ru). Речь идет не о паре мертвых животных, а приблизительно о десятке.

«Сначала мы подумали: этого не может быть. Мы думали, что это зажигалки или какие-то другие маленькие предметы. Мы действительно не ожидали крыс на футбольном стадионе. На той трибуне [куда кидали крыс] было много детей и людей в инвалидных колясках», – рассказал фанат «Стандарда».

Кроме того, приезжие болельщики были одеты в белые костюмы и называли себя «борцами с вредителями». На них также были балаклавы, распознать их лица проблематично.

Фанаты « » опубликовали в соцсети фотографию мертвой крысы на трибуне стадиона «Морис Дюфран» и призвали лигу принять меры, а различные организации, занимающиеся защитой животных, вмешаться в ситуацию.

Фото: страница Standard de Liège – Supporters в фэйсбуке