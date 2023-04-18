Фанаты «Шарлеруа» закидали дохлыми крысами болельщиков «Стандарда» во время дерби. Гости надели белые костюмы и называли себя «борцами с вредителями»

Теги Стандард Шарлеруа высшая лига Бельгия происшествия болельщики Морис Дюфран животные и спорт Футбол

Фанаты «Шарлеруа» закидали болельщиков «Стандарда» дохлыми крысами.

14 апреля «Стандард» дома обыграл «Шарлеруа» (3:1) в рамках валлонского дерби.

После матча болельщики клуба из Льежа обвинили принципиальных соперников из Шарлеруа в неподобающем поведении.

Фанаты «Шарлеруа» забросали сектор соперника белыми дохлыми крысами, которые были выкрашены красной краской («красные» – прозвище «Стандарда» – Sports.ru). Речь идет не о паре мертвых животных, а приблизительно о десятке.

«Сначала мы подумали: этого не может быть. Мы думали, что это зажигалки или какие-то другие маленькие предметы. Мы действительно не ожидали крыс на футбольном стадионе. На той трибуне [куда кидали крыс] было много детей и людей в инвалидных колясках», – рассказал фанат «Стандарда».

Кроме того, приезжие болельщики были одеты в белые костюмы и называли себя «борцами с вредителями». На них также были балаклавы, распознать их лица проблематично.

Фанаты «Стандарда» опубликовали в соцсети фотографию мертвой крысы на трибуне стадиона «Морис Дюфран» и призвали лигу принять меры, а различные организации, занимающиеся защитой животных, вмешаться в ситуацию.

Фото: страница Standard de Liège – Supporters в фэйсбуке

28 комментариев

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Ненавидящий2.0
Ну это уже вообще за гранью нормального. Это головы проверять надо в специальных закрытых учреждениях
+15
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Sekor
Самим-то не противно было?
+12
0
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Арман Мартиросян
Бедные животные. Какими же мерзкими порой могут быть люди.
+10
-1
+9
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Кот Егрис
Ответ Sekor
Стесняюсь спросить, на стадион в каком месте пронесли?
в зените славы )))
+9
-4
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Sekor
Стесняюсь спросить, на стадион в каком месте пронесли?
+5
-1
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Ненавидящий2.0
Ответ Иван Алейников
Это нужно не только задрочиться с поиском дохлых крыс… Потом еще и покрасить их (ДОХЛЫХ)…
как бы там ещё не было помощи в дохлости от таких фанатов Е2натов всё что угодно можно ждать

Это такое ещё же и в голову должно прийти как-то, а ещё и последователей собрать, чтобы не в одиночку делать тому кому эта "гениальная" акция в голову пришла
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Super Objectively
Ответ Злобный Конь
Ты же кот?!
хахахахах))) судя по всему ..он не очень умный кот)))
+2
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onegin2007
Ответ Иван Алейников
Это нужно не только задрочиться с поиском дохлых крыс… Потом еще и покрасить их (ДОХЛЫХ)…
Может они не дохлые были.
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Злобный Конь
Ответ onegin2007
Фу, я бы кры су дохлую в руки не взял бы.
Ты же кот?!
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Romano1985
Ответ Timur_A
На Сан Сиро тиффози Интера однажды мопед на второй ярус пронесли и на нижний ярус, где сидели болельщики гостей, этот мопед сбросили. Причём это был мопед одного из болельщиков гостей (в гостях была Аталанта, Бергамо недалеко от Милана, вполне можно на мопеде добраться). Т.е. украли, на стадион пронесли и с верхнего сектора на головы скинули. Это покруче головы свиньи или дохлых крыс.
Ну тоже круто 🙌 я помню , ну это мало ли чей )? И кто приехал , сотрудник и тд …
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Timur_A
Ответ Romano1985
Мне вот интересно , как в свое время для фигу , который перешел в Реал , кинули башку свиньи 🐷)? Он угловой по моему подавал тогда … ну то есть , кто то принес в Европе на стадион 🏟️ башку свиньи 🐷!!! Только вдумайтесь ! Как ? Где ? В чем ?
На Сан Сиро тиффози Интера однажды мопед на второй ярус пронесли и на нижний ярус, где сидели болельщики гостей, этот мопед сбросили. Причём это был мопед одного из болельщиков гостей (в гостях была Аталанта, Бергамо недалеко от Милана, вполне можно на мопеде добраться). Т.е. украли, на стадион пронесли и с верхнего сектора на головы скинули. Это покруче головы свиньи или дохлых крыс.
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Sekor
Ответ Кот Егрис
в зените славы )))
Я плюсанул )
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акаб акаб, путен краб
Судя по всему, их не отловили на помойке, а купили в петшопе, хладнокровно умертвили и покрасили. Если так, то это статья о жестоком обращении с животными, группой лиц по предварительному сговору.
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Дмитрий Травницкий
дебилы блин.( простите за неточность цитаты) .
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Romano1985
Мне вот интересно , как в свое время для фигу , который перешел в Реал , кинули башку свиньи 🐷)? Он угловой по моему подавал тогда … ну то есть , кто то принес в Европе на стадион 🏟️ башку свиньи 🐷!!! Только вдумайтесь ! Как ? Где ? В чем ?
0
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Super Objectively
Ого)))) вот это ребята развлекаются)) А все потому что фан ID нет у них)))
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Eltex Kirin
Спорц вообще не впускает уже в комменты ничего писать
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Иван Алейников
Это нужно не только задрочиться с поиском дохлых крыс…
Потом еще и покрасить их (ДОХЛЫХ)…
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onegin2007
Фу, я бы кры су дохлую в руки не взял бы.
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Neclerque
«Болельщикам» пожизненный бан, клубу штраф, крысу жалко;(
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