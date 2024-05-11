Геннадий Орлов: «ЦСКА более 20 очков потерял, ведя в счете. Это трагедия. Но Федотов знает, как играть против Семака, важный фактор»

Геннадий Орлов поделился ожиданиями от матча «Зенита» и ЦСКА.

Матч состоится сегодня и начнется в 19:00 по московскому времени.

«У ЦСКА просто трагедия в этом году – они же более 20 очков потеряли, ведя в счете! Редчайший случай. Начинают здорово, забивают, а в концовке все уходит от них.

Но у Федотова хороший опыт игры с «Зенитом». В серебряный сезон «Сочи» он набрал четыре очка в матчах с ними. Мне кажется, неплохая статистика у него с «Зенитом» и в ЦСКА.

Федотов знает, как играть против Семака. Это важный фактор. Значит, он хорошо разбирает соперника. Это должно настораживать «Зенит», – сказал комментатор и журналист.