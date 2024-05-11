Геннадий Орлов: «ЦСКА более 20 очков потерял, ведя в счете. Это трагедия. Но Федотов знает, как играть против Семака, важный фактор»

Теги ЦСКА Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Геннадий Орлов Владимир Федотов Футбол

Геннадий Орлов поделился ожиданиями от матча «Зенита» и ЦСКА.

Матч состоится сегодня и начнется в 19:00 по московскому времени.

«У ЦСКА просто трагедия в этом году – они же более 20 очков потеряли, ведя в счете! Редчайший случай. Начинают здорово, забивают, а в концовке все уходит от них.

Но у Федотова хороший опыт игры с «Зенитом». В серебряный сезон «Сочи» он набрал четыре очка в матчах с ними. Мне кажется, неплохая статистика у него с «Зенитом» и в ЦСКА.

Федотов знает, как играть против Семака. Это важный фактор. Значит, он хорошо разбирает соперника. Это должно настораживать «Зенит», – сказал комментатор и журналист.

Материалы по теме

8 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ verhowen
Орлов уже болеет за ЦСКА? Похоже что так, раз нахваливает Фёдотова.
Вывод просто гениальный
+2
0
+2
Закроются в обороне, а в одной из редких атак закатят один мяч. Последние матчи Зенита шли по такому сценарию.
0
0
0
после прихода вэба это уже не цска а какое-то недоразумение
0
0
0
Ответ Поцелуй Оздоева
Вывод просто гениальный
Как сказал бы Остап Ибрагимович Бендер, конгениально!
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий