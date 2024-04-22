Модрич хочет остаться в «Реале» на сезон. Он станет самым возрастным игроком в истории клуба, если продлит контракт
Лука Модрич намерен остаться в «Реале» еще на год.
Как сообщает As, 38-летний полузащитник хочет продлить контракт с «Реалом» на следующий сезон.
Отмечается, что выступления Модрича в матчах с «Манчестер Сити» и «Барселоной» могут повлиять на его будущее в команде. Хорват намерен доказать, что способен помочь «Реалу» в следующем сезоне.
В случае продления контракта Модрич может стать самым возрастным игроком, выступавшим за «Реал», обойдя Ференца Пушкаша. Текущее соглашение Луки с клубом действует до 30 июня.
У него исключительный набор навыков, другого такого игрока нет. Поэтому, продлевать каждый год, пока он сам готов тянуть уровень. Да и все остальные каждый день тренируясь с таким мастером чему-то да учатся.
Возможно, последним класико Модрича по сути он выиграл ЛЛ.
Никаких вопросов.
Помнится когда хорваты играли с нашими в проливной дождь, то Лука был единственным на поле кто не потерял качество.
Фундамент.