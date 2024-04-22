Модрич хочет остаться в «Реале» на сезон. Он станет самым возрастным игроком в истории клуба, если продлит контракт

Лука Модрич намерен остаться в «Реале» еще на год.

Как сообщает As, 38-летний полузащитник хочет продлить контракт с « » на следующий сезон.

Отмечается, что выступления в матчах с «Манчестер Сити» и «Барселоной» могут повлиять на его будущее в команде. Хорват намерен доказать, что способен помочь «Реалу» в следующем сезоне.

В случае продления контракта Модрич может стать самым возрастным игроком, выступавшим за «Реал», обойдя Ференца Пушкаша. Текущее соглашение Луки с клубом действует до 30 июня.