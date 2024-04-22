Модрич хочет остаться в «Реале» на сезон. Он станет самым возрастным игроком в истории клуба, если продлит контракт

Теги Реал Мадрид Ла Лига Сборная Хорватии по футболу возможные трансферы Лука Модрич Футбол

Лука Модрич намерен остаться в «Реале» еще на год.

Как сообщает As, 38-летний полузащитник хочет продлить контракт с «Реалом» на следующий сезон.

Отмечается, что выступления Модрича в матчах с «Манчестер Сити» и «Барселоной» могут повлиять на его будущее в команде. Хорват намерен доказать, что способен помочь «Реалу» в следующем сезоне.

В случае продления контракта Модрич может стать самым возрастным игроком, выступавшим за «Реал», обойдя Ференца Пушкаша. Текущее соглашение Луки с клубом действует до 30 июня.

Материалы по теме

56 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ Yobo
Модрич, как хорошее вино, с возрастом только лучше становится. Можно смело продлевать еще на один сезон!
Ну он уже лучше нестановится,но как минимум старается держать свой уровень и это в его возрасте нелегко! Если на условиях клуба останется то честь ему и хвала! Пусть еще годик остается в Мадриде и потом закончить карьеру в лучшем клубе мира!
+90
-3
+87
Модрич, как хорошее вино, с возрастом только лучше становится. Можно смело продлевать еще на один сезон!
+81
-21
+60
Ответ pit4er
Если не уедет в пустыню за деньгами, то наше уважение
Что плохого в деньгах?
+27
-1
+26
Ответ Yobo
Модрич, как хорошее вино, с возрастом только лучше становится. Можно смело продлевать еще на один сезон!
Ну зачем выдумывать лишние комплименты в адрес такого мастера? Не становится он уже лучше, к сожалению. Возраст берет своё в отношении физики и выносливости в целом. Но на тайм в важных матчах, особенно когда не идет игра, Лука всё еще необходим с его гениальным футбольным умом
+26
-4
+22
Модрич в порядке. Еще сезон должен приносить пользу клубу. Но надо по условиям быть по-сговорчивее
+21
-1
+20
Отличная новость если это правда!Лука как никто другой заслуживает закончить карьеру в Мадриде!
+16
-1
+15
Ответ Тиджани Бабангида
Модрич в порядке. Еще сезон должен приносить пользу клубу. Но надо по условиям быть по-сговорчивее
С современной медициной может и 3 сезона отыграть. Тем более, что он дисциплинированный профи. Да, он не может играть весь матч. Но 1 тайм без проблем. В чем проблема держать игрока, который может отыграть 30-60 минут на невероятном уровне?

У него исключительный набор навыков, другого такого игрока нет. Поэтому, продлевать каждый год, пока он сам готов тянуть уровень. Да и все остальные каждый день тренируясь с таким мастером чему-то да учатся.
+8
0
+8
Ответ Tristan...
Комментарий скрыт
Сказочный 🐒🐒🐒🐒
+8
0
+8
Ответ Тиджани Бабангида
Модрич в порядке. Еще сезон должен приносить пользу клубу. Но надо по условиям быть по-сговорчивее
Рывки иногда выдает дай боже (можно вспомнить перехват на второй гол против ПСЖ, пятый гол на Энфилде) и буквально неделю назад разогнал атаку на гол Вальверде с Сити... Так еще и мегамозг на поле 🤓
+7
0
+7
Ура-ура-ура-ура! Неделя крутых новостей!
+8
-2
+6
Тони, Лука точно пригодятся ещё. И молодым как учителя и в игре ещё пользу приносят.
+5
0
+5
Ответ Tristan...
Комментарий скрыт
Держи, тебе сейчас это необходимо 🧯🧯🧯
+5
0
+5
Модрич эталон игры. Еще со времен Евро-2008 помню его и игры за Хотспур, когда он пасовал Павлюченко. Мегаигрок
+3
0
+3
В первом матче с Сити, вышел на замену усилил игру, сравняли счёт. Есть ещё порох, конечно нужно продлевать
+3
0
+3
Ответ Тиджани Бабангида
Модрич в порядке. Еще сезон должен приносить пользу клубу. Но надо по условиям быть по-сговорчивее
Каждый раз, когда речь о возрастных топах " ещё пять лет на уровне будет", начинается новый сезон и превращается в игрока второго дивизиона. К сожалению равномерного спада не бывает( в сентябре - октябре ты хорош, а с декабря ты откровенно не тянешь) , даже Роналду постигла эта история.
+2
0
+2
Первым класико Модрича было противостояние с Барселоной в суперкубке 2012, который он выиграл.

Возможно, последним класико Модрича по сути он выиграл ЛЛ.
+2
0
+2
Мы вчера всё видели.
Никаких вопросов.

Помнится когда хорваты играли с нашими в проливной дождь, то Лука был единственным на поле кто не потерял качество.
Фундамент.
+1
0
+1
Вполне можно продлить - уменьшить контракт и продлить по схеме 1+1. Будет очень стараться остаться на второй год.
+1
0
+1
Ответ pit4er
Если не уедет в пустыню за деньгами, то наше уважение
Он в пустыне, после ещё одного сезона в Реале, лет пять отбегает
+1
0
+1
Ответ Analjinn
Мне кажется пора уже в ассистенты тренера - с таким футбольным интеллектом может превзойдёт и Зидана.
Пора или нет - лучше всех знает сам Лука. Ему и решать.
+1
0
+1
Ответ Tristan...
Типичный ответ мадридисты, когда загнан в угол
Комментарий удален модератором
Ответ Tristan...
Комментарий скрыт
такая ты субстанция)), один из лучших пз 21 века, чел с Реалом выиграл всё будучи лидером, с сб Хорватии прыгнул выше головы, будучи N1 там, имей уважение к топ/топ игрокам, тот же Хави вау/топ игрок, тренер так себе, а игрок супер
0
0
0
Ответ Tristan...
Типичный ответ мадридисты, когда загнан в угол
можно конкретизировать куда/какой мадридиста" загнан в угол" так то у блауграны уже не угол, а какая то безысходность))
0
0
0
Ответ Eugen
Что плохого в деньгах?
Промес то же самое в аэропорту спрашивал
0
0
0
Ответ Eugen
Что плохого в деньгах?
Просто его не зовут в пустыню, даже если он сам доплатит
0
0
0
Ответ Eugen
Что плохого в деньгах?
Они имеют свойство заканчиваться
0
0
0
Ответ Tristan...
Разве я проявил неуважение к нему? Причина тряски, чел? Это не я всю ночь издевательски глумлюсь над игроками и тренером соперника. Пролистай предыдущие новости и там требуй уважения
вот найди хоть одну мою "комент" неуважительный, всегда подчеркиваю, что Барселона один из величайших клубов (один из!!!), но её фан база это невменяемые токсичные чудики (имхо), большинство адекватны, но выступающие с оскорблениями и просто бредом меньшинство это нечто
0
0
0
Ответ viktorpavlov70
Если хочешь остаться, останься просто так...)))
...Пусть тебе приснятся сны, о теплых (аравийских)берегах.
0
0
0
Ответ MyGerodot
Пора или нет - лучше всех знает сам Лука. Ему и решать.
Это да, может не хочет тренировать вообще.
0
0
0
Ответ простокрокодил
Мод-рич! Мод-рич!
Лу-кА! Лу-кА!
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий