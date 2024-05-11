Пеп не видит себя боссом ФИФА или УЕФА: «Абсолютно. Не люблю галстуки, лучше ходить в кроссовках. Но если спросите моего совета, я его дам»

Пеп Гвардиола заявил, что не хочет работать в руководстве ФИФА или УЕФА.

Сегодня « » примет « » в матче 37-го тура . Начало – в 14:30 по московскому времени.

Во время предматчевой пресс-конференции рассказал, видит ли себя на руководящей должности в ФИФА или .

«Я там?! Абсолютно нет. Я не люблю галстуки. Я люблю ходить в кроссовках. Нет, нет, нет, нет. Мне не нравятся встречи и официальные ужины и все такое прочее, нет, нет.

Если вы спросите моего совета, я его дам. Но я не думаю [что отсутствие экс-игроков в руководстве футбола является проблемой]. Люди готовятся. Дело не в этом. Футболисты были там, и они решат, что лучше для этой организации.

У всех есть свои интересы, и у вас как журналиста, и у всех институтов и организаций, связанных с футболом, я все понимаю. Люди могли бы жаловаться на многие другие вещи, но не делают этого, потому что это заденет их собственные интересы.

Посмотрите, что происходит во всем мире. Что происходит по всему миру, а мы сидим здесь и ничего не делаем. Что угодно. Это здесь, за углом, и однажды мы придем туда. Во всем мире полно несправедливости, а мы просто сидим. Каждый думает только о себе», – сказал главный тренер « ».