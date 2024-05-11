«Локо» поздравил Семина с 77-летием: «Крепкого здоровья, семейного счастья и новых успехов на любом поприще!»

Теги Локомотив Юрий Семин премьер-лига Россия Футбол

«Локомотив» поздравил Юрия Семина с днем рождения.

Сегодня бывшему главному тренеру красно-зеленых исполнилось 77 лет.

«С ним наша команда трижды выигрывала чемпионат России, шесть раз он поднимал над головой Кубок страны в качестве главного тренера «Локо», один раз брал этот трофей как президент клуба, три раза становился обладателем Суперкубка России.

Дорогой Юрий Павлович! Футбольный клуб «Локомотив» от всей души поздравляет Вас с днем рождения. Мы желаем вам крепкого здоровья, семейного счастья и новых успехов на любом поприще!» – говорится в сообщении железнодорожников.

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16 комментариев
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Бутылочку хорошоге Бордо, надеюсь, отправили деду. С днём рождения, Шпалыч!
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Юрий Павлович ЛЕГЕНДА. Здоровья вам и долгих лет жизни !
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Шпалычу здоровья и долгих лет жизни!!!
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https://www.youtube.com/watch?v=IkOmHLVe3IA

Юрий Палыч, с днем рождения!!!От души!
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ЮПВЕ
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Почётный Железнодорожник !!! С ДР !!! Долголетия !!!
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Ответ Miller83
До одного места ваши поздравления и пожелания... "С ним мы выигрывали"... Если б не он вас бы не было с точки зрения историзма. Пустышки были бы на манер многих региональных команд. Ну сделайте вы умный поступок, дайте человеку закончить путь у себя дома.
Семину уже 77. Что именно он сам захочет делать в этом возрасте?

Юрия "Шпалыча" с днюшкой, здоровья и долгих лет!
+3
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+2
Палыча с 77летием. Долгих лет жизни и крепкого здоровья!
Живая легенда Локомотива...
+2
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с днём рождения! ЮПВЕ!
No Semin, no party!
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Мой первый поход на футбол был в 1994-м году. Тогда Динамо-Газовик обыграл Локомотив - 3:2. Юрий Палыч после матча сказал известную фразу, что на таком поле только коров пасти)) Состав был мощный у Локо, хотя тогда это не осознавал, конечно. Ну и матч был огонь. За Тюмень один из мячей забил отец Паши Маслова. Ну а так - Палыча с ДР. Легенда тренерского цеха
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Юрий Павлович! Глыба, легенда нашего футбола! С отличной датой✌️ Здоровья и долголетия, справить, как минимум 99…😁
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Юрий Семин-мой любимый тренер Локо! С днем рождения, легенда!
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Юрия Павловича Сёмина с днём рождения!!! Здоровья,
семейного счастья, благополучия и успехов во всём.
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Бухарик, а до 77 дожил и все норм у него)
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А где поздравления Солнцевских?
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