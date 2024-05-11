«Локо» поздравил Семина с 77-летием: «Крепкого здоровья, семейного счастья и новых успехов на любом поприще!»
«Локомотив» поздравил Юрия Семина с днем рождения.
Сегодня бывшему главному тренеру красно-зеленых исполнилось 77 лет.
«С ним наша команда трижды выигрывала чемпионат России, шесть раз он поднимал над головой Кубок страны в качестве главного тренера «Локо», один раз брал этот трофей как президент клуба, три раза становился обладателем Суперкубка России.
Дорогой Юрий Павлович! Футбольный клуб «Локомотив» от всей души поздравляет Вас с днем рождения. Мы желаем вам крепкого здоровья, семейного счастья и новых успехов на любом поприще!» – говорится в сообщении железнодорожников.
Юрий Палыч, с днем рождения!!!От души!
Юрия "Шпалыча" с днюшкой, здоровья и долгих лет!
Живая легенда Локомотива...
No Semin, no party!
семейного счастья, благополучия и успехов во всём.