«Локо» поздравил Семина с 77-летием: «Крепкого здоровья, семейного счастья и новых успехов на любом поприще!»

«Локомотив» поздравил Юрия Семина с днем рождения.

Сегодня бывшему главному тренеру красно-зеленых исполнилось 77 лет.

«С ним наша команда трижды выигрывала чемпионат России, шесть раз он поднимал над головой Кубок страны в качестве главного тренера «Локо», один раз брал этот трофей как президент клуба, три раза становился обладателем Суперкубка России.

Дорогой Юрий Павлович! Футбольный клуб « ив» от всей души поздравляет Вас с днем рождения. Мы желаем вам крепкого здоровья, семейного счастья и новых успехов на любом поприще!» – говорится в сообщении железнодорожников.