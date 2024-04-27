Юрий Семин: «Неужели болельщики «Спартака» будут на полном серьезе радоваться бронзе? Или выпишут благодарность коллективу за 5-е место?»

Юрий Семин считает, что сезон «Спартака» можно считать неудачным.

«Сразу три столичных гранда, «Локомотив», ЦСКА и « », рискуют остаться без медалей. Для кого нынешний сезон можно назвать наиболее провальным? Когда команды такого калибра остаются без трофеев, сезон уже следует считать для них, мягко говоря, не лучшим. Вот и весь ответ.

Даже если армейцы, железнодорожники или красно-белые вырвут бронзовые награды на финише, едва ли это сильно обрадует поклонников. Считаю, такой результат для них – неудачный.

Зато можно исправиться в Кубке России и спасти сезон. Поймите, у , «Спартака» и «Локомотива» всегда должна стоять единственная цель – стать чемпионами. И у них для этого имеются все возможности. В составах собраны классные мастера. Но выигрывают почему-то другие.

Неужели болельщики красно-белых будут на полном серьезе радоваться бронзе? Им нужно только золото! Или они выпишут благодарность коллективу за пятое место?» – сказал бывший главный тренер « ».