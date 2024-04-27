Юрий Семин: «Неужели болельщики «Спартака» будут на полном серьезе радоваться бронзе? Или выпишут благодарность коллективу за 5-е место?»

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Юрий Семин премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Футбол

Юрий Семин считает, что сезон «Спартака» можно считать неудачным.

«Сразу три столичных гранда, «Локомотив», ЦСКА и «Спартак», рискуют остаться без медалей. Для кого нынешний сезон можно назвать наиболее провальным? Когда команды такого калибра остаются без трофеев, сезон уже следует считать для них, мягко говоря, не лучшим. Вот и весь ответ.

Даже если армейцы, железнодорожники или красно-белые вырвут бронзовые награды на финише, едва ли это сильно обрадует поклонников. Считаю, такой результат для них – неудачный.

Зато можно исправиться в Кубке России и спасти сезон. Поймите, у ЦСКА, «Спартака» и «Локомотива» всегда должна стоять единственная цель – стать чемпионами. И у них для этого имеются все возможности. В составах собраны классные мастера. Но выигрывают почему-то другие.

Неужели болельщики красно-белых будут на полном серьезе радоваться бронзе? Им нужно только золото! Или они выпишут благодарность коллективу за пятое место?» – сказал бывший главный тренер «Локомотива».

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4 комментария
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Ну, вот так. Радость, конечно, слишком громкое слово. Впрочем, выбора не так много, когда у тебя игроки с одним еле вымученным кубком России, имеют самомнение, будто недавно с Пепом требл брали. У них видите ли нет мотивации на Сочи и другие «проходные» команды. У них же «все впереди» и трофеи и контракты, поэтому они воротят нос. С одним «мало играли с мячом», другой «мало разговаривал с командой». Не пошла игра? Подумаешь, прошел мимо всех в микст-зоне и всех делов. Не пошел сезон, ну ничего, поехал в Дубаи отдыхать и бизнес проведать. Какие вообще заботы
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Ответ VVUBWD
Болельщики Спартака любой победе будут радоваться. Времена такие. К сожалению, но факт
Болельщику динамо лучше молчать 🤣
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Конечно будут радоваться бронзе, более того будут мысленно целовать рыжую испанскую попку за возможность дотянуться до бронзы. Хотя без него должны были биться с Краснодаром за серебро.
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