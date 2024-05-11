Индзаги о 5:0 с «Фрозиноне»: «Интер» показал хорошую игру, но счет не отражает происходившего на поле» 

Теги Интер Симоне Индзаги серия А Италия Марко Арнаутович Фрозиноне Таджон Бьюкенен Футбол

Симоне Индзаги оценил разгром «Фрозиноне» (5:0) в Серии А.

«Ребята сыграли очень хорошо, хотя были отрезки, когда мы не владели мячом, и во время одного из них, например, Шеддира попал в штангу. Мы показали хорошую игру, но счет 5:0 не отражает происходившего на поле.

Сегодня я увидел хорошую реакцию от всех игроков (в предыдущем туре «Интер» уступил «Сассуоло» – прим. Sports). Арнаутович и Бьюкенен так усердно трудились на тренировках на этой неделе, и это моя вина, что они играют не так много в этом сезоне – они заслуживают большего», – сказал главный тренер «Интера».

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