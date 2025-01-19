ЦСКА близок к трансферу хавбека Израиля Джабера за 3,5 млн евро. «Маккаби» Хайфа хочет сохранить его до лета, есть интерес от «Локо» и «Рубина»
ЦСКА близок к трансферу хавбека «Маккаби» Хайфа Махмуда Джабера за 3,5 млн евро.
Переговоры находятся на продвинутой стадии, при этом армейцы хотят подписать 25-летнего центрального полузащитника сборной Израиля в январе, тогда как «Маккаби» надеется сохранить его до лета, сообщает Ynet.
По данным источника, на Джабера также претендуют «Локомотив» и «Рубин», но интерес со стороны ЦСКА более серьезный.
Контракт футболиста с «Маккаби» рассчитан до июня 2027 года. В 20 матчах сезона во всех турнирах на счету Джабера 2 ассиста.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Ynet
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