Маунт получил травму перед «Арсеналом» – третью за сезон. У него 753 минуты за «МЮ» после перехода из «Челси» за 55+5 млн фунтов

Теги Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия Арсенал травмы Мэйсон Маунт Футбол

Полузащитник «Ман Юнайтед» Мэйсон Маунт вновь травмировался.

Сегодня главный тренер Эрик тен Хаг сообщил, что Маунт получил новую травму, которая не позволит ему сыграть против «Арсенала» в матче 37-го тура АПЛ.

Это третья травма Мэйсона в этом сезоне. В этом сезоне Маунт отыграл всего 753 минуты в 19 матчах за «МЮ» во всех турнирах.

Отметим, что Маунт мог уйти из «Челси» бесплатно летом 2024 года, но «Манчестер Юнайтед» предпочел купить его за 55+5 млн фунтов прошлым летом.

Полную статистику 25-летнего игрока можно найти здесь.

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17 комментариев
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ну всем же Боули разводить, может и ему чутка повезти 😁
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Это шутка такая? Так уже хочется посмотреть на этого игрока побольше в составе, очень уж он мне нравился в Челси, а тут травма на травме.( Что-то не в штабе МЮ. Может новое управление разберётся что к чему.
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+4
Ответ munkz
При всей "любви" к трансферу Антони, он более успешный, чем трансфер Маунта.
Чем? Ценник ниже, толку столько же. И чужое место не занимает на поле.
+7
-3
+4
Ответ Marcus-light
Чем? Ценник ниже, толку столько же. И чужое место не занимает на поле.
Ладно, убедил.
+3
0
+3
Ван Де Бек 2.0
+3
-1
+2
При всей "любви" к трансферу Антони, он более успешный, чем трансфер Маунта.
+3
-3
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Бесполезный игрок на данный момент
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60 million down drain
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МЮ оказал Челси хорошую услугу, выложив 60 лямов за Маунта
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По стопам Деле Алли.
Печально, потенциал был громадный. Он ведь даже не ломался особо до прошлой весны, играл от звонка до звонка.
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Унижение смотрит с телевизра а не со скамейки запасных
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90 миллионов за спиннер, 50-60 за хрусталь. Так и живем.
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трансферы ЭТХ радуют
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Ответ onsigne
По стопам Деле Алли. Печально, потенциал был громадный. Он ведь даже не ломался особо до прошлой весны, играл от звонка до звонка.
почему был?
он уже карьеру завершил что ли?
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