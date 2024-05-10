Маунт получил травму перед «Арсеналом» – третью за сезон. У него 753 минуты за «МЮ» после перехода из «Челси» за 55+5 млн фунтов

Полузащитник «Ман Юнайтед» Мэйсон Маунт вновь травмировался.

Сегодня главный тренер Эрик тен Хаг сообщил, что Маунт получил новую травму, которая не позволит ему сыграть против « » в матче 37-го тура .

Это третья травма в этом сезоне. В этом сезоне Маунт отыграл всего 753 минуты в 19 матчах за «МЮ» во всех турнирах.

Отметим, что Маунт мог уйти из « » бесплатно летом 2024 года, но « » предпочел купить его за 55+5 млн фунтов прошлым летом.

Полную статистику 25-летнего игрока можно найти здесь.