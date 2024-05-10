Бекхэм о Месси: «Лучший в истории, идеальный футболист. Он способен вдохновить целое поколение»

Дэвид Бекхэм рассказал, почему хотел видеть Лионеля Месси в «Интер Майами».

«Дело в эффекте, который Лео оказывает и на футбол, и на весь мир. Он способен вдохновить целое поколение, и это одна из причин, по которой мы хотели видеть его в Америке. Таков был мой план.

Конечно, я хотел подписать его из-за того, какой он игрок и человек. Я играл против него несколько раз – к счастью, всего дважды – и был фанатом его игры, следил за ним много лет.

Я всегда планировал пригласить лучшего игрока в истории футбола в нашу команду. К счастью, получилось».

О лучшем игроке в истории

«У каждого свое мнение. За годы в футбол играли многие великие игроки, но, по моему мнению, – идеальный футболист», - сказал совладелец « ».