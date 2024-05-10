Бекхэм о Месси: «Лучший в истории, идеальный футболист. Он способен вдохновить целое поколение»
Дэвид Бекхэм рассказал, почему хотел видеть Лионеля Месси в «Интер Майами».
«Дело в эффекте, который Лео оказывает и на футбол, и на весь мир. Он способен вдохновить целое поколение, и это одна из причин, по которой мы хотели видеть его в Америке. Таков был мой план.
Конечно, я хотел подписать его из-за того, какой он игрок и человек. Я играл против него несколько раз – к счастью, всего дважды – и был фанатом его игры, следил за ним много лет.
Я всегда планировал пригласить лучшего игрока в истории футбола в нашу команду. К счастью, получилось».
О лучшем игроке в истории
«У каждого свое мнение. За годы в футбол играли многие великие игроки, но, по моему мнению, Месси – идеальный футболист», - сказал совладелец «Интер Майами».
Серхио Рамос: «Месси – лучший игрок, появлявшийся в футболе. Я страдал, играя против него. Теперь наслаждаюсь»
Лица к осмотру!:)
8 ЗМ✅
6 раз МВП турнира сборных✅
4 раза МВП финала сборных✅
МЧМ, Олимпиада, Финалиссима, КА и ЧМ - флеш-рояль со сборной✅
2 раза лучший игрок ЧМ✅
Самый результативный игрок гол+пас ЧМ✅
Лучший бомбардир топ-5 лиг в истории✅
Лучший ассистент в истории✅
Самый титулованный игрок в истории✅
6 Золотых бутс✅
Самый результативный игрок Эль-Классико✅
Самый результативный игрок против топ-50 сборных мира✅
2 требла✅
Единственный игрок в истории футбола кто смог в матче забить 5 голов и сделать 5 голевых передач✅
Лучший в истории футбола✅
Виртц, Фоден, Мусиала, Беллингем, Мбаппе ( что уже неоднократно заявил что Месси величайший), Палмер и тд.
Один что ли против всех?
Да и в своем амплуа он бесспорно великий но не лучший.
Были те, кто поболе добились в футболе.
Ну а 6 ЛЧ есть у Хенто, но никто и никогда его в кагорту величайших не вносил и близко.
Вашкороль Осасун.
Месси
1052 игры
833 гола
373 ассиста
Роналду
1222 игры
891 гол
255 ассистов
Я уже не говорю про трофеи и награды.
Роналду бесспорно в топ 5, 7 истории, но он никогда и никем не котируется и не будет рядом с Месси, Пеле и Марадоной.
После 18.12.2022 попытки роналду притянуть к подиуму и тем более к Месси смешны.
з.ы. А Между тем 1 июня 38-летний Лука будет биться за свой очередной титул в ЛЧ. Пока некоторые кидают корки от пиццы в Атлантику.