Бекхэм о Месси: «Лучший в истории, идеальный футболист. Он способен вдохновить целое поколение»

Теги МЛС Лионель Месси Дэвид Бекхэм Интер Майами Футбол

Дэвид Бекхэм рассказал, почему хотел видеть Лионеля Месси в «Интер Майами».

«Дело в эффекте, который Лео оказывает и на футбол, и на весь мир. Он способен вдохновить целое поколение, и это одна из причин, по которой мы хотели видеть его в Америке. Таков был мой план.

Конечно, я хотел подписать его из-за того, какой он игрок и человек. Я играл против него несколько раз – к счастью, всего дважды – и был фанатом его игры, следил за ним много лет.

Я всегда планировал пригласить лучшего игрока в истории футбола в нашу команду. К счастью, получилось».

О лучшем игроке в истории

«У каждого свое мнение. За годы в футбол играли многие великие игроки, но, по моему мнению, Месси – идеальный футболист», - сказал совладелец «Интер Майами».

Материалы по теме

46 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ Hesen Nuriyev
Комментарий скрыт
Вы ещё у легендарного капитана Реала спросите, как он считает -

Серхио Рамос: «Месси – лучший игрок, появлявшийся в футболе. Я страдал, играя против него. Теперь наслаждаюсь»
+19
-7
+12
Ответ Великий Алонсо
Комментарий скрыт
Оу фанаты клубники тут как тут))
+13
-6
+7
🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🥇🥇🥇🥇🥇💪💪💪💪💪

Лица к осмотру!:)

8 ЗМ✅
6 раз МВП турнира сборных✅
4 раза МВП финала сборных✅
МЧМ, Олимпиада, Финалиссима, КА и ЧМ - флеш-рояль со сборной✅
2 раза лучший игрок ЧМ✅
Самый результативный игрок гол+пас ЧМ✅
Лучший бомбардир топ-5 лиг в истории✅
Лучший ассистент в истории✅
Самый титулованный игрок в истории✅
6 Золотых бутс✅
Самый результативный игрок Эль-Классико✅
Самый результативный игрок против топ-50 сборных мира✅
2 требла✅
Единственный игрок в истории футбола кто смог в матче забить 5 голов и сделать 5 голевых передач✅
Лучший в истории футбола✅
+28
-22
+6
Ответ Великий Алонсо
Комментарий скрыт
У Месси более 100 голов с не рабочей ноги:) А по поводу игры головой, я думаю один его гол где он в воздухе переиграл Видича и Фердинанда и деклассиовал португальского бегунка стоит тысячи мусорных голов других футболистов:))
+22
-17
+5
Ответ Великий Алонсо
Комментарий скрыт
Зато у Месси потрясающий дриблинг, пас и видение поля. На хрена ему головой играть, если он может одной левой половину команды обыграть. Хотя что с тобой спорить. У тебя ж главный критерий - это внешние данные
+4
-1
+3
Да, величайший без сомнений!!! Number one!!!
+17
-15
+2
Ответ Dexter Morgan
Роналду и Месси навсегда изменили футбол. Справедливо. А насчёт лучшего в истории. Спорно. Один из двух. Второй. После Роналду. Статистика это подтверждает.
Какая статистика это подтверждает? У Месси больше голевых действий, как за всю карьеру, так и в среднем за игру. Также у него больше трофеев и индивидуальных наград
+3
-1
+2
Ответ Отшельник86
Про поколение загнул конечно, вся молодежь равняется на Роналду, хотите вы этого или нет. А так, вдохновил он пока только ФИФА!
Из известных:
Виртц, Фоден, Мусиала, Беллингем, Мбаппе ( что уже неоднократно заявил что Месси величайший), Палмер и тд.
+3
-2
+1
Ответ Дмитрий Рабко
А какой хозяин конюшни не будет хвалить своего мерина ? з.ы. А Между тем 1 июня 38-летний Лука будет биться за свой очередной титул в ЛЧ. Пока некоторые кидают корки от пиццы в Атлантику.
Будет биться?)
Один что ли против всех?
Да и в своем амплуа он бесспорно великий но не лучший.
Были те, кто поболе добились в футболе.
Ну а 6 ЛЧ есть у Хенто, но никто и никогда его в кагорту величайших не вносил и близко.
+2
-1
+1
Ответ Дмитрий Грачев
Про лучшего в истории Бэкс явно с бодуна ляпнул,у аргов это Марадона навечно,у бразиков-Пеле король,у немчиков -Кайзер,у лягушатников Платини и Зидан
Factos!
+1
0
+1
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
все верно!
+3
-2
+1
Ответ Hesen Nuriyev
«Я играл с ними обоими – они лучшие на планете. Но я думаю, что Роналду лучше, так как он показывает все это вне своей зоны комфорта», – сказал Рамос.
Ну как же вам обойтись без фальшивых цитат)
+3
-2
+1
Ответ Hesen Nuriyev
Комментарий скрыт
Не.. Будем у тебя спрашивать.. Хе-хе.. 🪠
+3
-2
+1
Ответ Hesen Nuriyev
«Я играл с ними обоими – они лучшие на планете. Но я думаю, что Роналду лучше, так как он показывает все это вне своей зоны комфорта», – сказал Рамос.
За пару дней до этого на церемонии Globe Soccer Awards, Кришу вручили приз имени Марадоны как лучшему бомбардиру года. Серёжа был под этим впечатлением, по всей видимости
0
0
0
Ответ Дмитрий Грачев
Про лучшего в истории Бэкс явно с бодуна ляпнул,у аргов это Марадона навечно,у бразиков-Пеле король,у немчиков -Кайзер,у лягушатников Платини и Зидан
Комментарий удален модератором
Ответ TiGra
Ну в 21 веке с большим отрывом лучший. А в 20 веке футбол был совсем другим.
По левым наградам. Он в ЛЧ по голам и ассистам второй.
Вашкороль Осасун.
+2
-2
0
Комментарий удален модератором
Ответ Dexter Morgan
Роналду и Месси навсегда изменили футбол. Справедливо. А насчёт лучшего в истории. Спорно. Один из двух. Второй. После Роналду. Статистика это подтверждает.
Ну берем статистику и смотрим:
Месси
1052 игры
833 гола
373 ассиста

Роналду
1222 игры
891 гол
255 ассистов

Я уже не говорю про трофеи и награды.
Роналду бесспорно в топ 5, 7 истории, но он никогда и никем не котируется и не будет рядом с Месси, Пеле и Марадоной.
После 18.12.2022 попытки роналду притянуть к подиуму и тем более к Месси смешны.
+2
-2
0
А какой хозяин конюшни не будет хвалить своего мерина ?
з.ы. А Между тем 1 июня 38-летний Лука будет биться за свой очередной титул в ЛЧ. Пока некоторые кидают корки от пиццы в Атлантику.
+6
-6
0
Комментарий удален модератором
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий