«Месси не было бы в МЛС, если бы Бекхэм не пришел. Это было первое реальное заявление, что лигу выбирают лучшие». Комиссионер МЛС о развитии турнира

Комиссионер МЛС оценил важность прихода Дэвида Бекхэма для трансфера Месси.

«В МЛС не было бы , если бы Бекхэм не пришел в нашу лигу в 2007 году. Это было первое реальное заявление о том, что МЛС может стать лигой, которую выбирают лучшие, самые известные игроки в мире.

Опыт Дэвида, пусть и немного сложный в начале, был просто фантастическим для него, для «Гэлакси», для лиги, и в итоге он стал владельцем клуба. Я не могу представить, какой была бы МЛС, если бы Дэвид не принял это решение», – сказал комиссионер МЛС Дон Гарбер.

Также Гарбер признал, что лига извлекла несколько важных уроков из трансфера , добавив при этом, какие качества необходимы игроку такого уровня, чтобы быть успешным на поле и вне его.

«Думаю, некоторые уроки заключаются в том, что нельзя просто взять игрока с громким именем, выпустить его на поле и ожидать, что все будет работать идеально. Игрок должен по-настоящему поверить в лигу, вы должны все организовать, обеспечить хорошее положение его семьи и, опять же, убедиться, что он подходит клубу.

Во многих случаях это срабатывало, но в других – нет. Так что я думаю, что дело не только в опыте с Дэвидом, но и в опыте со всеми известными игроками из-за рубежа, которые приезжали в МЛС. Некоторые из них сработали очень хорошо, а некоторые – нет. И это нормально», – сказал Гарбер.

Дэвид Бекхэм перешел в «Лос-Анджелес Гэлакси» в 2007 году и дважды стал чемпионом с командой.