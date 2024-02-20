«Месси не было бы в МЛС, если бы Бекхэм не пришел. Это было первое реальное заявление, что лигу выбирают лучшие». Комиссионер МЛС о развитии турнира

Теги МЛС Лос-Анджелес Гэлакси Лионель Месси Дэвид Бекхэм Дон Гарбер Интер Майами Футбол

Комиссионер МЛС оценил важность прихода Дэвида Бекхэма для трансфера Месси.

«В МЛС не было бы Месси, если бы Бекхэм не пришел в нашу лигу в 2007 году. Это было первое реальное заявление о том, что МЛС может стать лигой, которую выбирают лучшие, самые известные игроки в мире.

Опыт Дэвида, пусть и немного сложный в начале, был просто фантастическим для него, для «Гэлакси», для лиги, и в итоге он стал владельцем клуба. Я не могу представить, какой была бы МЛС, если бы Дэвид не принял это решение», – сказал комиссионер МЛС Дон Гарбер.

Также Гарбер признал, что лига извлекла несколько важных уроков из трансфера Бекхэма, добавив при этом, какие качества необходимы игроку такого уровня, чтобы быть успешным на поле и вне его.

«Думаю, некоторые уроки заключаются в том, что нельзя просто взять игрока с громким именем, выпустить его на поле и ожидать, что все будет работать идеально. Игрок должен по-настоящему поверить в лигу, вы должны все организовать, обеспечить хорошее положение его семьи и, опять же, убедиться, что он подходит клубу.

Во многих случаях это срабатывало, но в других – нет. Так что я думаю, что дело не только в опыте с Дэвидом, но и в опыте со всеми известными игроками из-за рубежа, которые приезжали в МЛС. Некоторые из них сработали очень хорошо, а некоторые – нет. И это нормально», – сказал Гарбер.

Дэвид Бекхэм перешел в «Лос-Анджелес Гэлакси» в 2007 году и дважды стал чемпионом с командой.

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59 комментариев
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Ну что за бред )))
Пока еще ни один известный игрок в расцвете сил в МЛС не перешел. МЛС для Бекхема и Месси это пенсия. Когда сильно напрягаться уже нет ни желания, ни необходимости, а побегать ещё желание есть. Вопрос "заработать" для них не стоял, поэтому они выбирали по комфорту и пустыни эмиратов не рассматривали. У того же Месси шикарная недвижка на берегу в том же Майами, и правда, куда же ему было переходить.
+27
-7
+20
Ответ Александр Воронин
Ну что за бред ))) Пока еще ни один известный игрок в расцвете сил в МЛС не перешел. МЛС для Бекхема и Месси это пенсия. Когда сильно напрягаться уже нет ни желания, ни необходимости, а побегать ещё желание есть. Вопрос "заработать" для них не стоял, поэтому они выбирали по комфорту и пустыни эмиратов не рассматривали. У того же Месси шикарная недвижка на берегу в том же Майами, и правда, куда же ему было переходить.
Понятно, что пенсия. Сам Месси так считает. Он же не говорит, что это новый вызов или что МЛС топ-чемпионат.
+13
-5
+8
Ответ Dexter Morgan
Отношение к МЛС уже показали сами болельщики, которые уходили со стадиона, когда Месси заменяли. Американцы никогда не любили и не полюбят футбол. Они любят пиар, знаменитостей. Вот и всё.
На стадионы в СА вообще мало приходят.
+9
-3
+6
Ответ dr. cage
Семейка Месси всегда выбирала деньги.. Поэтому не так важно, кто приглашал Лео.. С тем же успехом это мог бы быть и условный Стариков.. Главное бабки в кассу.. В остальном же да.. Я хорошо помню трансфер Бекхэма в Гэлекси. И для многих моих ровесников, этот трансфер тогда открыл существование МЛС. И хотя европейские команды уже тогда в предсезонку катали в США, освещалось это почти никак.. На Реалмадридтв что-то на испанском про турне вскользь говорили и все.. А сам я об МЛС знал по Фифе 2003 на плестейшн.. Тогда она ещё была представлена частично, и не в отдельной категории, а в Остальном мире, если память не изменяет.. А из известных местных игроков были только Демпси и Донован.
Всегда выбирали деньги и именно поэтому отказались от 1 млрд в Аравии. 🤦‍♂️
+10
-5
+5
Ответ Dexter Morgan
Отношение к МЛС уже показали сами болельщики, которые уходили со стадиона, когда Месси заменяли. Американцы никогда не любили и не полюбят футбол. Они любят пиар, знаменитостей. Вот и всё.
Ты забыл добавить, что эти люди по тысячи баксов отдали что бы посмотреть на Месси, а в аравии все ходят бесплатно на дотационные билеты, полупустые стадионы и саранча:))
+14
-9
+5
Ответ dr. cage
Лёгкие деньги.. В пустыне за 400 лимонов пришлось бы жилы рвать.. А в МЛС он свои 200 имеет, и при этом играет когда хочется.. Плюс брату-уголовнику ничего не грозит..
Жилы рвать ну да, скажи это Бензема, который свой болт положил не только на футбол там,но и похоже что на всю страну 🤣
+6
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Лигу выбирают списанные пенсионеры, как один из вариантов подзаработать на имени до конца карьеры, лол.
Когда туда будут ехать актуальные звёзды, тогда можно будет о чём-то говорить. Просто не представляю, что бы Мбаппе хоть на секунду думал о варианте с МЛС этим летом.
+6
-3
+3
Ответ dr. cage
Семейка Месси всегда выбирала деньги.. Поэтому не так важно, кто приглашал Лео.. С тем же успехом это мог бы быть и условный Стариков.. Главное бабки в кассу.. В остальном же да.. Я хорошо помню трансфер Бекхэма в Гэлекси. И для многих моих ровесников, этот трансфер тогда открыл существование МЛС. И хотя европейские команды уже тогда в предсезонку катали в США, освещалось это почти никак.. На Реалмадридтв что-то на испанском про турне вскользь говорили и все.. А сам я об МЛС знал по Фифе 2003 на плестейшн.. Тогда она ещё была представлена частично, и не в отдельной категории, а в Остальном мире, если память не изменяет.. А из известных местных игроков были только Демпси и Донован.
А твоя семья разве не выбрала бы деньги ? Это что-то плохое разве ? Или можно подумать ваш Роналду не из-за бабок поехал в СА ?
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Ответ Dexter Morgan
Ага, это поэтому у них на Супербоуле толпа?
Ты, наверное, пропустил новость, где говорилось, что матчи МЛС с Месси будут переноситься на стадионы побольше. Если футбол не любят, зачем играть на больших стадионах?
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Ответ dr. cage
Лёгкие деньги.. В пустыне за 400 лимонов пришлось бы жилы рвать.. А в МЛС он свои 200 имеет, и при этом играет когда хочется.. Плюс брату-уголовнику ничего не грозит..
Каки жилы, там Игало лучшим бомбардиром был:)🤣🤣🤣
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Ответ Dexter Morgan
Так они идут именно на звезду, а не на футбол. Об этом речь.
Посмотри на посещаемость МЛС. В 2020 в среднем было 11 886 человек, в 2021 - 17038, в 2022 - 20933, в 2023 - 22170. С каждым годом посещаемость растет. И это до Месси. Интерес к футболу у американцев растет.
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Ответ dr. cage
Деньги это хорошо. Особенно для наёмников, коими являются и Роналду и Месси. Только один этого никогда не скрывал, а второму сочинили красивую легенду - благодарный воспитанник играющий за идею.. Идею с самым жирным контрактом в истории, который чуть не уничтожил клуб.. Идею перехода в катарский ПСЖ, когда на руках были предложения от 5-6 грандов.. И перед в МЛС, где опять же помимо огромной лички, ему привозят подружек со всех концов света, предварительно расчищая под них состав от заслуженных игроков.
Месси отдал капитанскую повязку Йедлину что бы тот поднял кубок над головой:)) роналду кинул повязку как тряпку на поле:) Вот и вся разница:))
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Ответ Red_Marlboro_
А твоя семья разве не выбрала бы деньги ? Это что-то плохое разве ? Или можно подумать ваш Роналду не из-за бабок поехал в СА ?
Месси никогда не выбирал деньги, он выбирал футбол:)) Да это местный хейтер, у него после 18.12.2022 фляга совсем свистанула:))
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Ответ Hesen Nuriyev
Комментарий скрыт
Ты с Таджикистана?:)
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Ответ Dexter Morgan
Хватит лгать, Ригоберка. Тебе ещё потом за то, что Мбаппе с Азаром сравнил, придётся оправдываться.
А что их сравнивать, Азар пока что более великий игрок:) Так возить АПЛ как он это делал в прайме мало кто сможет, да и бронза со скромной Бельгией это на уровне победы с Францией:))
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Ответ Dexter Morgan
Роналду лучше, чем Азар и Мбаппе вместе взятые. И лучше Месси. А ты про ЧМ писал до ЧМ 2022 года? Ригоберка, я тебя знаю. Ты вообще на тему футбола не умеешь нормально разговор вести. Посмотри на свои комментарии.
Но я же тебе писал уже, что роналду против Месси по всем параметрам уходит в коричневых шорта, но объяснять это тебе в 100 раз смысла нет, проще детей из класса для одаренных кандидатами наук сделать:))
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Ответ МТБ
Лигу выбирают списанные пенсионеры, как один из вариантов подзаработать на имени до конца карьеры, лол. Когда туда будут ехать актуальные звёзды, тогда можно будет о чём-то говорить. Просто не представляю, что бы Мбаппе хоть на секунду думал о варианте с МЛС этим летом.
Как раз в случае с Мбаппе можно было бы предположить на секундочку, а потом отбросить такой вариант )
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Даже без Бекхема Месси отправился бы в МЛС доигрывать. Там доигрывали многие легенды и чемпионы мира. Например, Анри или Кака.
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Ответ dr. cage
Как раз таки показательно.. Бенз залупнулся разок другой, мол король.. Ему популярно объяснили, и он уже снова тренируется.. А у Лео вольница.. Хочу играю, хочу нет..
всё согласно статусу - и то Месси не играл из-за травмы так-то
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Ответ Dexter Morgan
Мбаппе уже Азара превзошёл. Азар не был великим. Сколько там Азар забил за карьеру?
У тебя есть вообще критическое мышление и способность вести конструктивный диалог, потому что мне иногда кажется ты из какого-то благого интерната сбежал:))
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Ответ Dexter Morgan
Какое критическое мышление? Азар никогда в топ-3 в мире не входил. Это тебе не Гризманн, не Неймар, которые какое-то время были сразу после Роналду и Месси. В каком месте Азар великий? Он до величия не добрался. Быть лучшим игроком АПЛ? Так это у многих есть. Де Брюйне великий. Азар свою карьеру загубил. Мбаппе прямо сейчас лучше, чем был Азар когда-либо. На уровне сборных Мбаппе давно Азара превзошёл. На клубном уровне Мбаппе по статистике давно в стратосфере. Мбаппе сейчас на той же стадии, как Неймар, только у него ещё всё впереди.
А чего ты так нервничаешь?:)) Кстати, почему у роналду за 5 ЧМ одни коричневые шортв в плейофф:))
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Ответ Dexter Morgan
Я спокоен. А причём тут Роналду? Как там Месси поживает? Ты все дискуссии к Роналду и Месси сводишь? – Ригоберка, а который час? – Месси точно лучше
Нет, это ты какую-то дичь про Азара начал писать, т.к. я в очередной раз тебя деклассировал:)) Ты хоть сам читаешь, что пишешь:)) И давай отвечай на вопрос, как можно с 5ти чемпионатов уехать в коричневых шортах, лицо к осмотру:))
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Ответ Dexter Morgan
Ты, видимо, слишком часто пачкал в коричневой субстанции свои шорты, если у тебя такие ассоциации. А насчёт ЧМ. Уже много кто выигрывал и не выигрывал ЧМ. Та же самая история с ЛЧ и другими турнирами. Что-то на величие игроков это не влияет. Это не теннис, где игроки только сами за себя играют. Некоторые футболисты заранее обречены не выиграть трофеи на уровне сборных. И ничего. Великие. Тот же Холанд. Как думаешь, много у него шансов выиграть ЧМ? Или даже попасть туда?
Комментарий удален модератором
Ответ Dexter Morgan
Твой Месси до ЧМ 2022 года вообще ничего не делал. И сейчас за счёт пенальти вывез. И то не сам. Что с лицом? Забыл, когда Гётце твоего кумира унизил?
Вообще ничего не делал это вышел в финал и стал МВП турнира:)) Говоря, обратись в клинику:))
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Ответ Dexter Morgan
Твой Месси до ЧМ 2022 года вообще ничего не делал. И сейчас за счёт пенальти вывез. И то не сам. Что с лицом? Забыл, когда Гётце твоего кумира унизил?
Это тот ЧМ где Германия продырявила португеля 4 раза, а Месси в одиночку Энцо Пересов довел до финала:))
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Ответ Antivse-2
Комментарий удален модератором
Комментарий удален пользователем
Ответ dr. cage
Роналду тот ещё ушлеп, тут не поспоришь.....еще и телефон тебе сломал полтора года назад.
Так это был не я, а Декстер хотел взять автограф у кумира:)
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