Ван Дейк о будущем в «Ливерпуле»: «Я очень счастлив здесь и люблю этот клуб. Буду частью переходного периода, это весьма интересно и захватывающе»

Вирджил ван Дейк планирует остаться в «Ливерпуле».

В конце нынешнего сезона клуб покинет главный тренер . Контракт 32-летнего защитника истекает летом 2025 года.

«Предстоит переходный период, и я буду его частью. Думаю, что клуб сосредоточен на вопросе, кто станет новым тренером, и сейчас это главное.

Как я уже говорил, я очень счастлив здесь, я люблю этот клуб, и вы можете это видеть. Он уже стал большой частью моей жизни, это все, что я могу сказать.

Случится много изменений, и я бы не сказал, что «страшно» – подходящее для этого слово. Скорее то, что сейчас будет происходить, весьма интересно и захватывающе.

Я очень горжусь тем, что играл [под руководством Клоппа], боролся за клуб и за него, не говоря об успехе, которого мы добились на протяжении всех этих лет. Последний день будет эмоциональным, но это часть жизни.

Внутри клуба происходит много всего, но мы концентрируемся на матчах, это наш долг и наша работа, и мы хотим заполучить последние шесть очков», – сказал капитан « ».