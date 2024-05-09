Гвардиола, Артета, Клопп, Эмери, Ираола претендуют на приз лучшему тренеру сезона АПЛ

Теги Ливерпуль Микель Артета Астон Вилла премьер-лига Англия Юрген Клопп Андони Ираола Арсенал Пеп Гвардиола Унаи Эмери Борнмут Футбол

Названы претенденты на приз лучшему тренеру сезона АПЛ.

На награду номинированы пять тренеров. Победитель будет определен по итогам голосования болельщиков и экспертов. Его имя назовут 21 мая. 

На приз лучшему тренеру сезона претендуют:

Микель АртетаАрсенал») – 26 побед, 5 ничьих, 5 поражений, разница мячей – «+60»;

Унаи ЭмериАстон Вилла») – 20 побед, 7 ничьих, 9 поражений, разница мячей – «+20»;

Пеп Гвардиола («Манчестер Сити») – 25 побед, 7 ничьих, 3 поражения, разница мячей – «+54»;

Андони Ираола («Борнмут») – 13 побед, 9 ничьих, 14 поражений, разница мячей – «-11»;

Юрген Клопп («Ливерпуль») – 23 победы, 9 ничьих, 4 поражения, разница мячей – «+43». 

26 комментариев
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при всей уважении Гвардиоле, Артете и Клоппа, думаю Эмери заслуживает
+18
-3
+15
Ответ Old Boby
А что тут делает Ираола?
Вывел на другой уровень Борнмут, который в том сезоне барахтался у зоны вылета
+12
0
+12
За Артету.
+11
-6
+5
Ответ Den-is
Чем он заслуживает?) У Эмери тоже недешевый состав.
он вывел клуб на след. уровень. чисто тренерская заслуга(точнее теренеришкина)
+6
-1
+5
Ответ Old Boby
А что тут делает Ираола?
Главный прогресс в сезоне . Для чего ещё нужен тренер ?
+5
0
+5
Кто выиграет АПЛ, тому и давайте.
+3
-1
+2
Трудный выбор конечно. Выбрать Артету за то что он Арсенал лидировал многое время или Гвардиолу за то что Ман Сити обогнал других лидеров?
+4
-2
+2
Клопп;? с какого перепуга? из-за Кала?
+2
-1
+1
Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
И нету Де Дзерби
А он тут зачем?
+1
0
+1
Клопп что тут забыл? В этом сезоне просрал всё
+1
0
+1
Артета разумеется
+1
0
+1
Тут все просто
Или Артета, или Эмери
+3
-2
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Кто угодно, но только не Клопп. Юрген - главное разочарование сезона.
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4 гишпанца и немец)))
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Никак не могу понять, почему Лапорта в упор не видит Ираолу. Системный тренер с четким понимание того, как надо играть. То, что надо для Барселоны, которая вынуждена будет комплектоваться игроками Ла-Масии в обозримый период.
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Как можно вообще определять лучшего тренера??? Допустим Пеп делает дубль, ну у него и бабла куча и состав крутой. Другой тренер допустим выводит середняка в ЛЧ, а третий спасает от вылета худшую команду лиги и уводит её в середину И кто лучший?
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Эмери конечно. Только вдумайтесь: АВ на 4ом месте!
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1.Эмери, 2. Артета, 3. Ираола.
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Зависит от того, кто выиграет АПЛ
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Ираола ! По мне так он лучше всех себя проявил . Эмери - второй - сказку сделал былью ! Остальные подтвердили свой класс !
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Классно конечно Артета поработал в этом сезоне, однозначно из лидеров будет в голосовании
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Ответ универсал78
он вывел клуб на след. уровень. чисто тренерская заслуга(точнее теренеришкина)
Он в Арсенале так же начинал, потом у него наступил творческий кризис
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