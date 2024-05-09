Гвардиола, Артета, Клопп, Эмери, Ираола претендуют на приз лучшему тренеру сезона АПЛ

Названы претенденты на приз лучшему тренеру сезона АПЛ.

На награду номинированы пять тренеров. Победитель будет определен по итогам голосования болельщиков и экспертов. Его имя назовут 21 мая.

На приз лучшему тренеру сезона претендуют:

(« ») – 26 побед, 5 ничьих, 5 поражений, разница мячей – «+60»;

(« ») – 20 побед, 7 ничьих, 9 поражений, разница мячей – «+20»;

(«Манчестер Сити») – 25 побед, 7 ничьих, 3 поражения, разница мячей – «+54»;

Андони Ираола («Борнмут») – 13 побед, 9 ничьих, 14 поражений, разница мячей – «-11»;

Юрген Клопп («Ливерпуль») – 23 победы, 9 ничьих, 4 поражения, разница мячей – «+43».