Гвардиола, Артета, Клопп, Эмери, Ираола претендуют на приз лучшему тренеру сезона АПЛ
Названы претенденты на приз лучшему тренеру сезона АПЛ.
На награду номинированы пять тренеров. Победитель будет определен по итогам голосования болельщиков и экспертов. Его имя назовут 21 мая.
На приз лучшему тренеру сезона претендуют:
Микель Артета («Арсенал») – 26 побед, 5 ничьих, 5 поражений, разница мячей – «+60»;
Унаи Эмери («Астон Вилла») – 20 побед, 7 ничьих, 9 поражений, разница мячей – «+20»;
Пеп Гвардиола («Манчестер Сити») – 25 побед, 7 ничьих, 3 поражения, разница мячей – «+54»;
Андони Ираола («Борнмут») – 13 побед, 9 ничьих, 14 поражений, разница мячей – «-11»;
Юрген Клопп («Ливерпуль») – 23 победы, 9 ничьих, 4 поражения, разница мячей – «+43».
Или Артета, или Эмери