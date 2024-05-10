Олег Иванов о зарплатах в 90-х: «В «Спартак» шли не ради обогащения – в футбол играть. Оклады – 160, 200 и 230 рублей, не бедствовали, но не сравнить с заработками в союзных республиках»

Олег Иванов рассказал о заработках в «Спартаке» 1990-х.

– По воспоминаниям Геннадия Перепаденко, «Спартак» тех лет был чуть ли не бедным родственником в высшей лиге. Ощущали это?

– Не сказать, что мы прямо бедствовали. Получали нормально по сравнению с другими людьми. Естественно, наши зарплаты не шли ни в какое сравнение с заработками в союзных республиках – киевском и тбилисском « », «Арарате», « » или « ».

Даже в первой лиге кое-где платили больше. Во второй лиге, где-нибудь в Узбекистане, были бешеные доплаты. А в «Спартак» шли не ради обогащения – в футбол играть. Оклады у нас были плюс-минус одинаковые – 160, 200 и 230 рублей. У «сборников», может быть, до 250 доходило.

Премиальные – тоже небольшие. Зато в « » были заграничные поездки – коммерческие игры, еврокубки. Обыграешь какую-то командочку – 200 рублей заработал. Плюс суточные. Приличная прибавка к получке. Хотя сказать современным футболистам эти цифры – посмеются. Времена разные.

– Машина у вас была?

– Когда Шалимову пригнали из-за границы старенький «Мерседес», он свой «Москвич» 2141 мне продал. Кажется, за 1000 долларов. Нам за проход «Реала» в 1/4 финала Кубка чемпионов то ли тысячу, то ли полторы дали – точно меньше двух. Сейчас, наверное, ребята даже на тренировки за такие деньги не выходят – за вечер в ресторане могут столько оставить, – рассказал бывший игрок « » Олег Иванов.

Олег Иванов о Мостовом: «Ощущение, что он не столько хочет тренировать «Спартак», сколько получать зарплату Абаскаля или Тедеско. Я же футболист отличный — давайте мне тоже миллион или два в год»

Мостовой о том, что он хочет «не тренировать, а получать зарплату»: «Если бы хотел получать, как Абаскаль, бегал бы из команды в команду. Не стану прыгать на задних лапках перед теми, кто в футбол не играл»