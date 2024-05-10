Алонсо о пенальти «Ромы» «Байеру» после ВАР: «Для футбола это нехорошо. Не понимаю этого» 

Теги Байер Рома Хаби Алонсо Лига Европы УЕФА судьи Данни Маккели видеоповторы Адам Гложек Футбол

Хаби Алонсо недоволен назначением пенальти в ворота «Байера» после ВАР.

Главный тренер леверкузенцев высказался после ответного матча 1/2 финала Лиги Европы с «Ромой» (2:2, первая игра – 2:0).

На 63-й минуте форвард «Байера» Адам Гложек сыграл рукой в своей штрафной после подачи углового, но игра продолжилась, несмотря на апелляции со стороны римлян. Во время паузы в игру вмешался ВАР, и главный арбитр матча Данни Маккели в итоге назначил 11-метровый, который на 66-й минуте реализовал Леандро Паредес, сделав счет 2:0.

«Для футбола это нехорошо. Не понимаю назначение этого 11-метрового с помощью ВАР.

[На конечный итог] этот пенальти не повлиял. Мы показали крепкий характер после [пропущенного] гола и полностью заслужили ничью», – сказал Алонсо.

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6 комментариев
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В суперкубке Байер забьет реалу на 90+90 после ожесточенных 7-7 в добавленное время
+10
-2
+8
Ответ deadjoker
Ну это еще ничего. Помню ВАР после финального свистка пенку ставили в Англии
И даже не один раз это было. Таков регламент.
+2
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Ну это еще ничего. Помню ВАР после финального свистка пенку ставили в Англии
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Станишича в аренду Тоттенхэму, может хоть 4 е место займут
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Понимаешь, не понимаешь. Главное Аталанте проиграй.
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Ответ deadjoker
Ну это еще ничего. Помню ВАР после финального свистка пенку ставили в Англии
Так Байеру ставили против Атлетико 🤣
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