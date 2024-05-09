В ворота «Байера» назначили два пенальти в матче с «Ромой». Паредес оба реализовал

В ворота «Байера» назначили два пенальти в матче с «Ромой».

Первый пенальти главный арбитр Данни Маккели назначил на 41-й минуте, когда Джонатан Та не по правилам боролся с Сердаром Азмуном, когда навес летел в направлении Ромелу Лукаку. Защитник повалил иранца в середине штрафной.

Фото: кадр из трансляции beIN Sports

Второй пенальти был назначен на 65-й минуте. Судья Маккели побывал у монитора ВАР и решил, что Адам Гложек сыграл рукой, когда Лоренцо Пеллегрини навешивал с углового!

Фото: кадр из трансляции beIN Sports

Оба 11-метровых удара реализовал Леандро Паредес.

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