В ворота «Байера» назначили два пенальти в матче с «Ромой». Паредес оба реализовал

Теги Байер Рома Лига Европы УЕФА судьи фото Данни Маккели Леандро Паредес Футбол

В ворота «Байера» назначили два пенальти в матче с «Ромой».

Первый пенальти главный арбитр Данни Маккели назначил на 41-й минуте, когда Джонатан Та не по правилам боролся с Сердаром Азмуном, когда навес летел в направлении Ромелу Лукаку. Защитник повалил иранца в середине штрафной. 

Фото: кадр из трансляции beIN Sports

Второй пенальти был назначен на 65-й минуте. Судья Маккели побывал у монитора ВАР и решил, что Адам Гложек сыграл рукой, когда Лоренцо Пеллегрини навешивал с углового!

Фото: кадр из трансляции beIN Sports

Оба 11-метровых удара реализовал Леандро Паредес.

На Sports.ru доступна текстовая онлайн-транслция матча.

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10 комментариев
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В конце забьют Байер как обычно
+28
0
+28
А Байер все равно не проиграл! Ахаха
+12
-1
+11
Там Байер сравнял на 97-й минуте.))) Видимо чтобы они проиграли их перед матчем их надо накормить спагетти болоньезе приготовленными в Грозном.))
+9
-3
+6
Неверлузен сделал 2:2!
+2
0
+2
А если в следующем матче нам назначить три пенальти в ворота Байера?
+3
-1
+2
В моменте с первым пенальти кажется, что Азмун перехитрил Маккели. Не показывали близко момент, но как будто Сердар тоже держал Та за футболку и тащил за собой
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Ответ f0mk4
В конце забьют Байер как обычно
Да уже забил. Точнее Рома сама себе
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