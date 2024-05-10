Тренер «Марселя» о выходе «Аталанты» в финал ЛЕ: «Гасперини создал отличную команду. Они были лучше нас»
Жан-Луи Гассе высказался о выходе «Аталанты» в финал Лиги Европы.
Клуб из Бергамо разгромил «Марсель» (3:0) в ответном матче 1/2 финала (первая игра – 1:1) и встретится в решающем матче с «Байером».
«Правда в том, что этот клуб [«Аталанта»] очень хорошо работает. И этот тренер [Гасперини] работает здесь уже много лет и за несколько сезонов создал отличную команду.
Они были лучше нас, пускай в какой-то момент мы и могли вернуться в игру. Сегодня мы проиграли в каждой дуэли», – сказал главный тренер «Марселя».