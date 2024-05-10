Тренер «Марселя» о выходе «Аталанты» в финал ЛЕ: «Гасперини создал отличную команду. Они были лучше нас» 

Теги Марсель Аталанта Лига Европы УЕФА Джан Пьеро Гасперини Жан-Луи Гассе Футбол

Жан-Луи Гассе высказался о выходе «Аталанты» в финал Лиги Европы.

Клуб из Бергамо разгромил «Марсель» (3:0) в ответном матче 1/2 финала (первая игра – 1:1) и встретится в решающем матче с «Байером».

«Правда в том, что этот клуб [«Аталанта»] очень хорошо работает. И этот тренер [Гасперини] работает здесь уже много лет и за несколько сезонов создал отличную команду. 

Они были лучше нас, пускай в какой-то момент мы и могли вернуться в игру. Сегодня мы проиграли в каждой дуэли», – сказал главный тренер «Марселя».

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