Тренер «Марселя» о выходе «Аталанты» в финал ЛЕ: «Гасперини создал отличную команду. Они были лучше нас» 

Жан-Луи Гассе высказался о выходе «Аталанты» в финал Лиги Европы.

Клуб из Бергамо разгромил « » (3:0) в ответном матче 1/2 финала (первая игра – 1:1) и встретится в решающем матче с «Байером».

«Правда в том, что этот клуб [« »] очень хорошо работает. И этот тренер [ ] работает здесь уже много лет и за несколько сезонов создал отличную команду.

Они были лучше нас, пускай в какой-то момент мы и могли вернуться в игру. Сегодня мы проиграли в каждой дуэли», – сказал главный тренер «Марселя».