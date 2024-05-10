Де Росси про 2:2 с «Байером»: «Героическое выступление «Ромы», но соперник очень силен. Нам не хватало ударов по воротам»
Даниэле де Росси подвел итоги ответного матча Лиги Европы с «Байером» (2:2).
«Это было героическое выступление, но «Леверкузен» – очень сильная команда. Считаю, мы хорошо сыграли в обоих матчах, нам не хватило ударов по воротам, и иногда это может сыграть решающую роль, но ребята были невероятны.
Всего два дня назад мы выкладывались до последней секунды в матче с «Ювентусом», а сегодня нам пришлось приложить невероятные физические и психологические усилия.
Когда тебе удается отыграться со счета 0:2 и приблизиться к чуду, зная, что никто еще не побеждал их в этом сезоне, очень больно пропускать такой гол. Это больно.
Мы должны продолжать, сохранять этот дух и играть в последних матчах сезона», – сказал тренер «Ромы» в интервью Sky Sport Italia.
Кроме "автобуса" и использования стандартов, которые оставлены Мауром, у де Росси ничего не видно. Творческие находки? Это когда Шарави ставят правым защитником? Скорее к ним надо отнести сомнительную историю с "обмороком" Ндички, по которому тесты и ЭКГ ничего не показали и это выглядело как желание утащить перенос на незаконное время. А потом было ещё одно требование переноса. И явно намеренные вбросы в СМИ о переговорах с Кьеза накануне игры с Юве.
Теперь все надежды на игру с Аталантой и провалы Болоньи...
Это разве не находка ?