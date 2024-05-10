Де Росси про 2:2 с «Байером»: «Героическое выступление «Ромы», но соперник очень силен. Нам не хватало ударов по воротам»

Теги Байер Рома Даниэле де Росси бундеслига Германия серия А Италия Лига Европы УЕФА Футбол

Даниэле де Росси подвел итоги ответного матча Лиги Европы с «Байером» (2:2).

«Это было героическое выступление, но «Леверкузен» – очень сильная команда. Считаю, мы хорошо сыграли в обоих матчах, нам не хватило ударов по воротам, и иногда это может сыграть решающую роль, но ребята были невероятны.

Всего два дня назад мы выкладывались до последней секунды в матче с «Ювентусом», а сегодня нам пришлось приложить невероятные физические и психологические усилия.

Когда тебе удается отыграться со счета 0:2 и приблизиться к чуду, зная, что никто еще не побеждал их в этом сезоне, очень больно пропускать такой гол. Это больно.

Мы должны продолжать, сохранять этот дух и играть в последних матчах сезона», – сказал тренер «Ромы» в интервью Sky Sport Italia.

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5 комментариев
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Просто непонятны дифирамбы в адрес де Росси. Да, после его прихода команда выдала серию побед, но как только пошли серьезные соперники, что мы увидели? С Интером и Болоньей просто были нулевыми. С Фиорентиной - Наполи и Ювентусом - просто отползли при полном преимуществе соперников.
Кроме "автобуса" и использования стандартов, которые оставлены Мауром, у де Росси ничего не видно. Творческие находки? Это когда Шарави ставят правым защитником? Скорее к ним надо отнести сомнительную историю с "обмороком" Ндички, по которому тесты и ЭКГ ничего не показали и это выглядело как желание утащить перенос на незаконное время. А потом было ещё одно требование переноса. И явно намеренные вбросы в СМИ о переговорах с Кьеза накануне игры с Юве.
Теперь все надежды на игру с Аталантой и провалы Болоньи...
+7
-1
+6
Рома вообще ничего не показало за два матча.
+4
-2
+2
Ответ cZeiss
Рома вообще ничего не показало за два матча.
Против такого Байера уже 49 матчей никто ничего не может показать.
+5
-3
+2
Ответ Marduhai
Просто непонятны дифирамбы в адрес де Росси. Да, после его прихода команда выдала серию побед, но как только пошли серьезные соперники, что мы увидели? С Интером и Болоньей просто были нулевыми. С Фиорентиной - Наполи и Ювентусом - просто отползли при полном преимуществе соперников. Кроме "автобуса" и использования стандартов, которые оставлены Мауром, у де Росси ничего не видно. Творческие находки? Это когда Шарави ставят правым защитником? Скорее к ним надо отнести сомнительную историю с "обмороком" Ндички, по которому тесты и ЭКГ ничего не показали и это выглядело как желание утащить перенос на незаконное время. А потом было ещё одно требование переноса. И явно намеренные вбросы в СМИ о переговорах с Кьеза накануне игры с Юве. Теперь все надежды на игру с Аталантой и провалы Болоньи...
Паредес - бомбардир !
Это разве не находка ?
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