Де Росси про 2:2 с «Байером»: «Героическое выступление «Ромы», но соперник очень силен. Нам не хватало ударов по воротам»

Даниэле де Росси подвел итоги ответного матча Лиги Европы с «Байером» (2:2).

«Это было героическое выступление, но « » – очень сильная команда. Считаю, мы хорошо сыграли в обоих матчах, нам не хватило ударов по воротам, и иногда это может сыграть решающую роль, но ребята были невероятны.

Всего два дня назад мы выкладывались до последней секунды в матче с «Ювентусом», а сегодня нам пришлось приложить невероятные физические и психологические усилия.

Когда тебе удается отыграться со счета 0:2 и приблизиться к чуду, зная, что никто еще не побеждал их в этом сезоне, очень больно пропускать такой гол. Это больно.

Мы должны продолжать, сохранять этот дух и играть в последних матчах сезона», – сказал тренер «Ромы» в интервью Sky Sport Italia.