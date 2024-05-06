Де Росси об 1:1 с «Юве»: «Отличная игра. Ничьи не делают «Рому» счастливой, но у ребят есть настрой и желание, и это радует»
Даниэле де Росси высказался о ничьей с «Ювентусом».
«Рома» на своем поле сыграла вничью с «Ювентусом» (1:1) в 35-м туре Серии А.
«Мы провели отличную игру. Сорок восемь часов назад мы были вымотаны после напряженного матча. Я могу только гордиться, радоваться. Ничьи не делают нас счастливыми, но у ребят есть настрой, желание идти к цели, и это меня радует. Есть четыре, пять игроков, которые сыграли по десять тысяч минут с момента приезда. Они сильны, очень сильны.
Мы хотели выиграть, но нехорошо разбрасывать силы. Мы должны уметь прилагать усилия, сохраняя при этом ясность ума. У нас есть небольшой недостаток: когда мы упускаем возможность, мы пугаемся. Когда пропущен гол или упущен шанс, ничего не меняется, соперник остается прежним».
О борьбе за Лигу чемпионов
«Мы должны ехать в Бергамо, чтобы победить. Перенесенный матч «Аталанты» (против «Фиорентины» – Спортс) будет сыгран позднее. Мы не можем позволить себе зависеть этого результата. Конечно, это все мешает, но что случилось, то случилось».
О замене Дибалы
«Он почувствовал дискомфорт в приводящей мышце, говорит, что ничего серьезного, но в ближайшие дни мы решим, что делать», – сказал главный тренер «Ромы» в интервью DAZN.
Forza Roma ❤️💛🐺