Де Росси об 1:1 с «Юве»: «Отличная игра. Ничьи не делают «Рому» счастливой, но у ребят есть настрой и желание, и это радует»

Даниэле де Росси высказался о ничьей с «Ювентусом».

« » на своем поле сыграла вничью с « » (1:1) в 35-м туре Серии А.

«Мы провели отличную игру. Сорок восемь часов назад мы были вымотаны после напряженного матча. Я могу только гордиться, радоваться. Ничьи не делают нас счастливыми, но у ребят есть настрой, желание идти к цели, и это меня радует. Есть четыре, пять игроков, которые сыграли по десять тысяч минут с момента приезда. Они сильны, очень сильны.

Мы хотели выиграть, но нехорошо разбрасывать силы. Мы должны уметь прилагать усилия, сохраняя при этом ясность ума. У нас есть небольшой недостаток: когда мы упускаем возможность, мы пугаемся. Когда пропущен гол или упущен шанс, ничего не меняется, соперник остается прежним».

О борьбе за Лигу чемпионов

«Мы должны ехать в Бергамо, чтобы победить. Перенесенный матч «Аталанты» (против «Фиорентины» – Спортс) будет сыгран позднее. Мы не можем позволить себе зависеть этого результата. Конечно, это все мешает, но что случилось, то случилось».

О замене

«Он почувствовал дискомфорт в приводящей мышце, говорит, что ничего серьезного, но в ближайшие дни мы решим, что делать», – сказал главный тренер «Ромы» в интервью DAZN.