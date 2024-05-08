Пирло – лучший хавбек в истории Италии по версии FourFourTwo. Тотти – 5-й, Анчелотти – 7-й

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Андреа Пирло признан лучшим полузащитником в истории Италии.

Выступавший за «Милан» и «Ювентус» футболист занял первое место в списке, составленном FourFourTwo. Всего в рейтинге 32 позиции.

В первую половину попали:

1. Андреа Пирло.

2. Сандро Маццола.

3. Джанни Ривера.

4. Марко Тарделли.

5. Франческо Тотти.

6. Джованни Феррари.

7. Карло Анчелотти.

8. Даниэле Де Росси.

9. Дженнаро Гаттузо.

10. Джанкарло Антоньони.

11. Фабио Капелло.

12. Марко Верратти.

13. Деметрио Альбертини.

14. Жоржиньо.

15. Луис Монти.

16. Мауро Каморанези.

17 комментариев
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Ответ Isa Babaev
Комментарий скрыт
А Анчелотти вообще тренер:)
+49
0
+49
Вот вообще не представляю как можно сравнить в одном рейтинге Пирло, Де Росси и Тотти, абсолютно разные игроки, по задачам на поле.
+36
-2
+34
Если Тотти полузащитник ,тогда Роберто Баджо и Дель Пьеро тоже полузащитники
+23
-2
+21
Ответ jonikmus
Если Тотти полузащитник ,тогда Роберто Баджо и Дель Пьеро тоже полузащитники
Тотти больше больше полузащитник чем Дель Пьеро
+13
-1
+12
Ответ hiper26
А Анчелотти вообще тренер:)
А Феррари вообще автомобиль)
+8
0
+8
Ну, первую тройку угадать несложно. А вот порядок. Джанни Ривера, наверное, более культовая фигура. Золотой мальчик (Bambino d’Oro), Маленький князь (abatino), лучший футболист Италии XX века. Удивляет отсутствие в полном списке Ромео Бенетти (Тигр (El Tigre), Скала (Roccia), Танк (Panzer) – одного из лидеров сборной на ЧМ1978, Марио Корсо (Божья Левая Нога), ключевой фигуры в «Великом Интере». Опять же, если есть Франко Каузио, то почему нет Бруно Конти, игрока той же позиции.
+5
0
+5
Ответ Oleg Olegov
А Феррари вообще автомобиль)
Жоржиньо вообще Бразилец:)
+2
0
+2
Я вообще не понимаю такие рейтинги.
Как можно сравнивать данную когорту? Понятно что амплуа есть такое, полузащитник, но тут 442 чёт вообще с ума посходили, всех под одну гребёнку, Гаттузо, Тотти, да какая разница. И пофигу что полузащита играть может в любой точке поля и абсолютно разные функции выполнять - главное рейтинг составить.
+2
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+1
Хотя бы под раскидали на позиции - атакующий полузащитник, левый/правый фланговый, опорный….
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какой-то - бред. сравнивают игроков с разными функциями на поле, да и видели они игру по разному. Как Пиппо видел линию оффчайда. Так же как Баджо знал как ударить, а Пирло куда навесить или вообще пробить. в то же время Гатузо летел вам в опорную и какой нить Анри успевал отдать пас
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При таком раскладе первый это Хвостик
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Тотти 5й, идиотизм
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Ответ hiper26
А Анчелотти вообще тренер:)
А феррари вообще болид формула 1
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Ответ Little-lawyer
Вот вообще не представляю как можно сравнить в одном рейтинге Пирло, Де Росси и Тотти, абсолютно разные игроки, по задачам на поле.
а как в хоккее сравнивают крайних и центров, что бред да и только
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Ответ jonikmus
Если Тотти полузащитник ,тогда Роберто Баджо и Дель Пьеро тоже полузащитники
Если брать рому , то да , Монтелла и дельвекио нападающие а Тотти полузащитник
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