Пирло – лучший хавбек в истории Италии по версии FourFourTwo. Тотти – 5-й, Анчелотти – 7-й

Андреа Пирло признан лучшим полузащитником в истории Италии.

Выступавший за « » и « » футболист занял первое место в списке, составленном . Всего в рейтинге 32 позиции.

В первую половину попали:

1. .

2. Сандро Маццола.

3. Джанни Ривера.

4. Марко Тарделли.

5. .

6. Джованни Феррари.

7. Карло Анчелотти.

8. Даниэле Де Росси.

9. Дженнаро Гаттузо.

10. Джанкарло Антоньони.

11. Фабио Капелло.

12. Марко Верратти.

13. Деметрио Альбертини.

14. Жоржиньо.

15. Луис Монти.

16. Мауро Каморанези.