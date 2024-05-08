Пирло – лучший хавбек в истории Италии по версии FourFourTwo. Тотти – 5-й, Анчелотти – 7-й
Андреа Пирло признан лучшим полузащитником в истории Италии.
Выступавший за «Милан» и «Ювентус» футболист занял первое место в списке, составленном FourFourTwo. Всего в рейтинге 32 позиции.
В первую половину попали:
1. Андреа Пирло.
2. Сандро Маццола.
3. Джанни Ривера.
4. Марко Тарделли.
5. Франческо Тотти.
6. Джованни Феррари.
7. Карло Анчелотти.
8. Даниэле Де Росси.
9. Дженнаро Гаттузо.
10. Джанкарло Антоньони.
11. Фабио Капелло.
12. Марко Верратти.
13. Деметрио Альбертини.
14. Жоржиньо.
15. Луис Монти.
16. Мауро Каморанези.
Как можно сравнивать данную когорту? Понятно что амплуа есть такое, полузащитник, но тут 442 чёт вообще с ума посходили, всех под одну гребёнку, Гаттузо, Тотти, да какая разница. И пофигу что полузащита играть может в любой точке поля и абсолютно разные функции выполнять - главное рейтинг составить.