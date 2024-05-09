Фернандес может завершить карьеру по окончании сезона. «Зенит» готов продолжить работу с Марио, если он решит остаться («Р-Спорт»)

Теги Зенит премьер-лига Россия Марио Фернандес Р-Спорт Футбол

Марио Фернандес может завершить карьеру по окончании сезона.

Ранее стало известно, что 33-летний защитник не сыграет за «Зенит» до конца сезона. 

По информации «Р-Спорт», футболист может завершить карьеру по окончании этого сезона. При этом один из источников отметил, что петербуржский клуб будет готов продолжить сотрудничество с защитником, если тот решит не уходить из футбола.

Фернандес присоединился к сине-бело-голубым летом 2023 года. В составе «Зенита» он принял участие в 18 матчах во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

Статистику игрока можно найти здесь

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54 комментария
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И зачем надо было портить репутацию этим переходом ?🤦🏻‍♂️
+63
-1
+62
И зачем вообще это брали? Изначально было ясно, что ничего хорошего он не даст. В итоге и запомнился только тем позорным забегом от скамейки в матче с ЦСКА.
+58
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+57
Ответ Shuller18
И вот стоило ли оно того? Даже если дело в деньгах, то сколько заработал Марио относительно испорченной репутации?
заработал денег и будет жить в Бразилии, на кой ему репутация в РФ? да плевать он хотел
+50
-1
+49
Ответ IlyaGrain
И зачем надо было портить репутацию этим переходом ?🤦🏻‍♂️
Бабки, последний контракт перед уходом на пенсию, ему нужен был мешок который заплатит ему в 5 раз больше чем он стоит
+32
-3
+29
Вот кто иницирует то, что его нужно оставить в "Зените" пусть платят зарплату из своего кармана. Половину сезона в лазарете, половина сезона бревно бревном.
+21
-2
+19
И вот стоило ли оно того? Даже если дело в деньгах, то сколько заработал Марио относительно испорченной репутации?
+18
-3
+15
Ответ IlyaGrain
И зачем надо было портить репутацию этим переходом ?🤦🏻‍♂️
Ради денег, очевидно же
+8
-1
+7
Карма за обман ЦСКА перед контрактом с Зенитом.
+9
-3
+6
Разве стоили 12 матчей того, чтобы уничтожить репутацию в клубе всей его жизни?
+7
-1
+6
Легенда Зенита будем объективны) заслужил пенсию
+8
-2
+6
За столько лет в России российский гражданин, игрок сборной, Заслуженный мастер спорта России, так и не смог осилить русский язык 🤐
+5
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ЦСКА еще и повезло в итоге
+5
-1
+4
Работу тренером по забегам на короткие дистанции
+5
-1
+4
Ответ Борис Энгельгардт
заработал денег и будет жить в Бразилии, на кой ему репутация в РФ? да плевать он хотел
Это и печально. Да и много ли он заработал за этот сезон?
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+3
Ответ Shuller18
Это и печально. Да и много ли он заработал за этот сезон?
Точно больше , чем заработал бы в другом месте.
+3
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+2
Прикол конечно, ещё и работу хотят дать) Он кроме как в футбол играть умеет что либо? Он языка даже не знает страны гражданство которой ему подарили...
+3
-2
+1
Смешно!
+2
-1
+1
Достойный зенитовский ветеран!) и в чем не правы были болелы факела? Позор страны как он есть
+3
-2
+1
Испоганил себе репутацию, но зато контракт. Глупое решение принял. И армейцев обидел и в Зените своим не стал.
+2
-1
+1
Ответ unreality
Изидор и Фернандес - самый странные трансферы за последние годы. Подозреваю, что эти решения принимал нифига не спортивный отдел.
таких трансферов полно: Алип, Бакаев, Изидор, Фернандес, Ахметов
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бездарный трансфер
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Ответ ЗЕНИТ65
В чём именно состоял обман?
В том, что он попросил контракт, так как хочется домой, а после этого подписывает новый контракт НЕ дома
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Ответ Shuller18
И вот стоило ли оно того? Даже если дело в деньгах, то сколько заработал Марио относительно испорченной репутации?
Достаточно, за сезон как многие ща жизнь
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Ответ Shuller18
И вот стоило ли оно того? Даже если дело в деньгах, то сколько заработал Марио относительно испорченной репутации?
Какая репутация?Уедет в Бразилию с деньгами......все.
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Как можно 10 лет играть в России и не знать русского языка
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Ответ IlyaGrain
И зачем надо было портить репутацию этим переходом ?🤦🏻‍♂️
Свою репутацию в Бразилии он этим никак не испортит (если она есть вообще), а до России какое ему дело, если он сразу уедет? Своё отношение он давно показал знанием языка))
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Какое нафиг сотрудничество, за какие такие заслуги перед Зенитом, клуб должен ему дать пенсионный контракт, это вообще изначально бредовый трансфер.
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Позор!
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И зачем все это было?
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Изидор и Фернандес - самый странные трансферы за последние годы. Подозреваю, что эти решения принимал нифига не спортивный отдел.
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