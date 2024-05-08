Фернандес не сыграет за «Зенит» до конца сезона. Решение по будущему Марио в клубе пока не принято (Metaratings)

Теги Зенит премьер-лига Россия травмы Марио Фернандес Футбол

Марио Фернандес не сможет сыграть за «Зенит» до конца нынешнего сезона.

33-летний защитник петербургского клуба получил травму в товарищеском матче с «Црвеной Звездой» 23 марта и перенес операцию. 

По информации Metaratings.ru, решение по будущему Фернандеса в петербургском клубе пока не принято. Этот вопрос будет обсуждаться по окончании сезона, есть вероятность, что футболист останется в «Зените».

Бразилец выступает за сине-бело-голубых с лета 2023 года. Он принял участие в 18 матчах во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Полная статистика футболиста доступна здесь.

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8 комментариев
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Топовый трансфер, конечно...
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До свидания,Марио,вообще нулевой.
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Гнать в шею его
Изначально приглашение Фернандеса было утопическим
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Кроме знаменитой пробежки вдоль скамейки ЦСКА ничем и не запомнился.
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Зп получал и деревенщин норм развел
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А что здесь обсуждать?
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Вот это я понимаю - поддержка российских пенсионеров! Дай Бог каждому!
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Бразилец хорошо играющий в футбол после 30 это все же исключение из правил, к фернандесу это не относится. Не стал этой погрешностью.
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