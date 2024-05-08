Фернандес не сыграет за «Зенит» до конца сезона. Решение по будущему Марио в клубе пока не принято (Metaratings)

Марио Фернандес не сможет сыграть за «Зенит» до конца нынешнего сезона.

33-летний защитник петербургского клуба получил травму в товарищеском матче с «Црвеной Звездой» 23 марта и перенес операцию.

По информации Metaratings.ru, решение по будущему в петербургском клубе пока не принято. Этот вопрос будет обсуждаться по окончании сезона, есть вероятность, что футболист останется в « ».

Бразилец выступает за сине-бело-голубых с лета 2023 года. Он принял участие в 18 матчах во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Полная статистика футболиста доступна здесь.