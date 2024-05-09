Директор «Оренбурга» о курении Веры: «Не будем штрафовать, не за что»

Дмитрий Андреев заявил, что не видит причин наказывать Лукаса Веру за курение.

Полузащитник « » курил электронную сигарету во время прямого эфира в социальных сетях. Президент клуба Василий Еремякин обещал разобраться с ситуацией.

«Не будем штрафовать Веру, не за что», – заявил спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев.

В текущем сезоне 27-летний игрок провел 26 матчей в Мир РПЛ, отметившись одним голом и пятью результативными передачами. Полная статистика аргентинца доступна здесь.

Директор «Оренбурга» о видео Веры с электронной сигаретой: «Это его дело и выбор: курить или не курить, пить или не пить на выходных. Каждый профессионал отвечает сам за себя»