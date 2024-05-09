У Тчуамени травма стопы. «Реал» пессимистично оценивает шансы хавбека на участие в финале ЛЧ
Орельен Тчуамени может пропустить финал Лиги чемпионов.
«Реал» сообщил, что у французского полузащитника была диагностирована стрессовая травма левой стопы. Сроки восстановления игрока пока не уточняется.
Журналист The Athletic Гильермо Раи пишет, что в клубе пессимистично оценивают шансы на участие хавбека в финале Лиги чемпионов.
В финале ЛЧ мадридцы встретятся с дортмундской «Боруссией». Игра пройдет на «Уэмбли» 1 июня.
Огромный обьём работы выполняет в центре поля, играет динамично и часто раздаёт хорошие пасы (точность пасов - 93%)
А ещё габариты (рост 187 см) и часто выигрывает верховые дуэли, что важно при угловых
По сути Реалу некем заменять Тчуамени в опорной зоне
Тогда Камавинга с первых минут выйдет.
Почти весь креатив из зоны ЦП исходит от него (чего стоит пас на Винисиуса в Мюнхене), а в обороне он не так хорош
Камавинга разве что