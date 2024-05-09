У Тчуамени травма стопы. «Реал» пессимистично оценивает шансы хавбека на участие в финале ЛЧ

Теги Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА травмы Орельен Тчуамени Футбол

Орельен Тчуамени может пропустить финал Лиги чемпионов.

«Реал» сообщил, что у французского полузащитника была диагностирована стрессовая травма левой стопы. Сроки восстановления игрока пока не уточняется. 

Журналист The Athletic Гильермо Раи пишет, что в клубе пессимистично оценивают шансы на участие хавбека в финале Лиги чемпионов.

В финале ЛЧ мадридцы встретятся с дортмундской «Боруссией». Игра пройдет на «Уэмбли» 1 июня. 

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17 комментариев
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Очень жаль на самом деле
Огромный обьём работы выполняет в центре поля, играет динамично и часто раздаёт хорошие пасы (точность пасов - 93%)

А ещё габариты (рост 187 см) и часто выигрывает верховые дуэли, что важно при угловых

По сути Реалу некем заменять Тчуамени в опорной зоне
+7
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+7
Ответ Sevillafan
Модрич должен сыграть в финале , вместе с Кроосом
Скорее Камавинга
+5
0
+5
Здоровья, надеюсь сможет восстановиться к финалу!
+3
0
+3
Ох, это будет потеря.
Тогда Камавинга с первых минут выйдет.
+3
0
+3
Началось… без Тчуамени будет очень тяжело. Здоровья нашему опорнику!💪🇫🇷
+2
0
+2
Ответ Аскар Кинжигалиев
Кроос значит будет в этой зоне
Кроос не опорник, будет Камавинга
+2
0
+2
Ужас
+1
0
+1
Модрич должен сыграть в финале , вместе с Кроосом
+2
-2
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Очень жаль. Здоровья.
+1
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Если Реал допустит этого, то много пропустит в финале
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Жаль. Начал снова набирать былую форму, и тут раз...
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Здоровья парню, но есть Камавинга) в финале все равно будет всего лишь Дортмунд
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Ответ Аскар Кинжигалиев
Кроос значит будет в этой зоне
Крооса ставить ОПЗ - явное ослабление атаки

Почти весь креатив из зоны ЦП исходит от него (чего стоит пас на Винисиуса в Мюнхене), а в обороне он не так хорош

Камавинга разве что
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Ответ Sevillafan
Модрич должен сыграть в финале , вместе с Кроосом
Полузащита с ними проходной двор, нужен опорник
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