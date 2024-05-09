У Тчуамени травма стопы. «Реал» пессимистично оценивает шансы хавбека на участие в финале ЛЧ

Орельен Тчуамени может пропустить финал Лиги чемпионов.

« » сообщил, что у французского полузащитника была диагностирована стрессовая травма левой стопы. Сроки восстановления игрока пока не уточняется.

Журналист The Athletic Гильермо Раи пишет, что в клубе пессимистично оценивают шансы на участие хавбека в финале чемпионов.

В финале ЛЧ мадридцы встретятся с дортмундской «Боруссией». Игра пройдет на «Уэмбли» 1 июня.