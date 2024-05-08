Верона – Торино где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат Италии 12 мая
В воскресенье, 12 мая, сыграют Верона и Торино в 36 туре Чемпионата Италии по футболу — Серия А.
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- Игра пройдет на стадионе «стадио Марк Антонио Бентегоди».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч Футбол 1.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Верона – Торино
- Начало матча запланировано на 16:00 по московскому времени.
Чемпионат Италии по футболу — Серия А: все новости
Последние матчи Верона
- Верона – Фиорентина : 2 – 1
- Лацио – Верона : 1 – 0
- Верона – Удинезе : 1 – 0
- Аталанта – Верона : 2 – 2
- Верона – Дженоа : 1 – 2
Последние матчи Торино
- Торино – Болонья : 0 – 0
- Интер – Торино : 2 – 0
- Торино – Фрозиноне : 0 – 0
- Торино – Ювентус : 0 – 0
- Эмполи – Торино : 3 – 2
Прогноз на матч Верона – Торино
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