Лацио – Эмполи где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат Италии 12 мая
В воскресенье, 12 мая, сыграют Лацио и Эмполи в 36 туре Чемпионата Италии по футболу — Серия А.
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- Игра пройдет на стадионе «Стадио Олимпико Рим».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч Футбол 1.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Лацио – Эмполи
- Начало матча запланировано на 13:30 по московскому времени.
Чемпионат Италии по футболу — Серия А: все новости
Последние матчи Лацио
- Монца – Лацио : 2 – 2
- Лацио – Верона : 1 – 0
- Лацио – Ювентус : 2 – 1
- Дженоа – Лацио : 0 – 1
- Лацио – Салернитана : 4 – 1
Последние матчи Эмполи
- Эмполи – Фрозиноне : 0 – 0
- Аталанта – Эмполи : 2 – 0
- Эмполи – Наполи : 1 – 0
- Лечче – Эмполи : 1 – 0
- Эмполи – Торино : 3 – 2
Прогноз на матч Лацио – Эмполи
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