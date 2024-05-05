Лацио – Эмполи: прогноз на матч 12 мая 2024, Серия А

Дата матча: 12 мая 2024 года

Место проведения: Стадио Олимпико Рим

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Обзор матча

По мере приближения к концу сезона Серии А, Лацио, занимающий 7-е место, примет у себя на стадионе команду Эмполи, борющуюся за выживание на 17-м месте. Столкновение команд с различными целями и мотивациями обещает быть напряженным.

Форма команд

Лацио находится в стабильной форме, не проиграв в последних четырех матчах Серии А, и продемонстрировал умение забивать голы, особенно на домашнем стадионе. Способность команды забивать в каждом из последних 10 матчей против Эмполи делает их фаворитами в предстоящем поединке.

Эмполи, в свою очередь, страдает от нестабильности, хотя и умудрился удержать ничью в последней игре. Однако слабые выездные результаты и постоянные проблемы в обороне вызывают беспокойство перед столкновением с атакующим потенциалом Лацио.

Статистический анализ и ключевые моменты

Лацио не проигрывает Эмполи в последних 10 встречах, что подчеркивает их доминирование в этом противостоянии.

не проигрывает Эмполи в последних 10 встречах, что подчеркивает их доминирование в этом противостоянии. Обе команды забивали в своих последних играх, что может указывать на возможность обмена голами в предстоящем матче, учитывая, что обе команды забивали и пропускали регулярно.

Прогноз

Учитывая текущую форму обеих команд и историю их встреч, Лацио, вероятно, возьмет верх благодаря домашнему преимуществу и лучшей атакующей мощи. Однако уязвимость Лацио в обороне может дать шанс Эмполи отличиться.

Рекомендация: Прогноз на Лацио победит за коэффициент 1.65

Эта ставка основана на сильной домашней форме Лацио и их превосходстве над Эмполи в последних встречах, а также на текущих слабостях Эмполи, особенно в гостевых матчах.

Коэффициенты:

П1 – 1,65

Х – 4

П2 – 5,9

Где смотреть матч Лацио – Эмполи

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