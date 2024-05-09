Валенсия – Райо Вальекано где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Ла Лига, Чемпионат Испании 12 мая
В воскресенье, 12 мая, сыграют Валенсия и Райо Вальекано в 35 туре Ла Лиги: Чемпионата Испании по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «Месталья».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Okko.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Валенсия – Райо Вальекано
- Начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени.
Ла Лига: Чемпионат Испании по футболу: все новости
Последние матчи Валенсия
- Валенсия – Алавес : 0 – 1
- Барселона – Валенсия : 4 – 2
- Валенсия – Бетис : 1 – 2
- Осасуна – Валенсия : 0 – 1
- Гранада – Валенсия : 0 – 1
Последние матчи Райо Вальекано
- Райо Вальекано – Альмерия : 0 – 1
- Вильярреал – Райо Вальекано : 3 – 0
- Райо Вальекано – Осасуна : 2 – 1
- Райо Вальекано – Хетафе : 0 – 0
- Сельта – Райо Вальекано : 0 – 0
Прогноз на матч Валенсия – Райо Вальекано
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