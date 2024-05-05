Валенсия – Райо Вальекано: прогноз на матч 12 мая 2024, Ла Лига

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Дата матча: 12 мая 2024 года

Место проведения: стадион Месталья

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Обзор матча: В предстоящем туре Ла Лиги Валенсия примет на своем поле Райо Вальекано. Обе команды сталкиваются с вызовами в текущем сезоне, но их мотивация в игре будет различной: Валенсия пытается стабилизировать форму и завершить сезон на высокой ноте, в то время как Райо Вальекано борется за выживание, находясь близко к зоне вылета.

Текущая форма: Валенсия проиграла последние три матча и выглядит уязвимо, особенно в обороне, где команда пропустила 7 мячей в последних 5 играх. Райо Вальекано также не отличается стабильностью, проиграв последний матч и показав непостоянные результаты на протяжении всего сезона.

Статистика и предыдущие встречи: История встреч между командами склоняется в пользу Валенсии, особенно в домашних матчах. Однако текущий сезон показывает, что Райо Вальекано способен сражаться, несмотря на своё низкое положение в таблице.

Прогноз: Учитывая текущие формы обеих команд и их последние результаты, матч обещает быть напряженным. Валенсия будет стремиться восстановить уверенность после серии поражений, в то время как Райо нужны очки для спасения от вылета. Ожидается, что обе команды забьют, учитывая проблемы в обороне.

Рекомендация для ставки: Опираясь на общую форму, возможностей обеих команд забивать и пропускать, а также историческое преимущество Валенсии в домашних условиях, рекомендуется прогноз на ТБ 2 за коэффициент 1.92.

Коэффициенты:

  • П1 – 2,3
  • Х – 3
  • П2 – 3,55

Где смотреть матч Валенсия – Райо Вальекано

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Валенсия – Райо Вальекано
Дата проведения
12 мая, 19.30, «Месталья»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
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