Тухель о травмах после 1:2 от «Реала»: «Всех 4 атакующих игроков «Баварии» пришлось менять. Пропустили, когда у Павловича свело ногу и мы играли вдесятером»
Томас Тухель посетовал на обилие травм у «Баварии» по ходу сезона.
Мюнхенцы проиграли «Реалу» (1:2) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов (первая игра – 2:2).
«Весь сезон мы держимся на плаву благодаря заменам. Нам всегда нужно было реагировать на травмы. Всех четырех атакующих игроков сегодня пришлось менять.
Мы никогда не могли поменять игру так, как хотим, потому что всегда вынуждены были реагировать на травмы, весь сезон. Это уже перебор. Даже сегодня мы пропустили, когда у Павловича свело ногу и мы играли вдесятером», – сказал главный тренер «Баварии».
А в эпизоде, где изначально 2 немца были в офсайде не дали доиграть и сразу свистнули. Офсайд был? Был. Вар бы это увидел? Однозначно.
Расчёт на то, что судья и вар допустят 2 результативные ошибки в сторону Баварии? И из-за того, что этих ошибок не было (подчеркну, что даже если бы флаг не был поднят, то на вар офсайд увидели и гол отменили в любом случае, кроме ошибки судьи) у мюнхенцев не получилось выйти в финал.
Тухель, де Лигт - вы серьёзно? Обидно, но сетовать на то, что вам не подсудили это дно.
Так что совсем не факт, что там был офсайд.
Но в любом случае в доп. время Реал однозначно дожал бы дохлую Баварию, оказавшуюся совсем без контригры, после замены Тухелем всех креативных игроков.