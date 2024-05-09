Тухель о травмах после 1:2 от «Реала»: «Всех 4 атакующих игроков «Баварии» пришлось менять. Пропустили, когда у Павловича свело ногу и мы играли вдесятером»

Томас Тухель посетовал на обилие травм у «Баварии» по ходу сезона.

Мюнхенцы проиграли « » (1:2) в ответном матче 1/2 финала чемпионов (первая игра – 2:2).

«Весь сезон мы держимся на плаву благодаря заменам. Нам всегда нужно было реагировать на травмы. Всех четырех атакующих игроков сегодня пришлось менять.

Мы никогда не могли поменять игру так, как хотим, потому что всегда вынуждены были реагировать на травмы, весь сезон. Это уже перебор. Даже сегодня мы пропустили, когда у свело ногу и мы играли вдесятером», – сказал главный тренер «Баварии».