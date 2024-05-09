Тухель о травмах после 1:2 от «Реала»: «Всех 4 атакующих игроков «Баварии» пришлось менять. Пропустили, когда у Павловича свело ногу и мы играли вдесятером»

Теги Бавария Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА травмы Томас Тухель Александар Павлович Футбол

Томас Тухель посетовал на обилие травм у «Баварии» по ходу сезона.

Мюнхенцы проиграли «Реалу» (1:2) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов (первая игра – 2:2).

«Весь сезон мы держимся на плаву благодаря заменам. Нам всегда нужно было реагировать на травмы. Всех четырех атакующих игроков сегодня пришлось менять.

Мы никогда не могли поменять игру так, как хотим, потому что всегда вынуждены были реагировать на травмы, весь сезон. Это уже перебор. Даже сегодня мы пропустили, когда у Павловича свело ногу и мы играли вдесятером», – сказал главный тренер «Баварии».

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11 комментариев
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Забавно, что Бавария и её поклонники сетуют на то, что в эпизоде с голом Хоселу смотрели вар и дали эпизод играть до конца (хотя офсайда и не было, гол чист). То есть и основания свистеть не было, так как не было и нарушения.
А в эпизоде, где изначально 2 немца были в офсайде не дали доиграть и сразу свистнули. Офсайд был? Был. Вар бы это увидел? Однозначно.
Расчёт на то, что судья и вар допустят 2 результативные ошибки в сторону Баварии? И из-за того, что этих ошибок не было (подчеркну, что даже если бы флаг не был поднят, то на вар офсайд увидели и гол отменили в любом случае, кроме ошибки судьи) у мюнхенцев не получилось выйти в финал.
Тухель, де Лигт - вы серьёзно? Обидно, но сетовать на то, что вам не подсудили это дно.
+13
-3
+10
Ответ SoWeTo
Интересная тенденция: можно свиснуть оффсайд в момент атаки и тогда голевой атаки в принципе не будет и просматривать на ВАРе будет нечего. По такой аналогии во втором голе Реала если бы линейный поднял флажок, то гола не было бы. Понимаете? Можно хоть за секунду до гола поднять флажок и всё, ВАР не вмешается. Хочется конечно дико негодовать и удивляться, почему у Баварии украли такой явный момент, но когда дело касается Реала, ничего такого нет, это продолжается уже много лет, всё как всегда. Вроде бы ввели ВАР, вроде это должно было уравнять все команды, но увы, почему-то даже сегодня судьи умудряются очень сильно влиять на то, чтобы Реал проходил дальше в Лиге чемпионов. А разговоры про то, что итак итак Реал доминировал, заменили Кейна и т.д… это всего лишь домыслы. В лиге чемпионов может произойти все, что угодно.
Вы что говорите вообще? Речь не о поднятом флажке, а о свистке, данном главным арбитром до того, как был выполнен не то что удар Де Лигта, а даже пас Мюллера. Гол Реала по динамике был забит значительно быстрее и свисток прозвучал после гола.
+3
-1
+2
Ответ SoWeTo
Интересная тенденция: можно свиснуть оффсайд в момент атаки и тогда голевой атаки в принципе не будет и просматривать на ВАРе будет нечего. По такой аналогии во втором голе Реала если бы линейный поднял флажок, то гола не было бы. Понимаете? Можно хоть за секунду до гола поднять флажок и всё, ВАР не вмешается. Хочется конечно дико негодовать и удивляться, почему у Баварии украли такой явный момент, но когда дело касается Реала, ничего такого нет, это продолжается уже много лет, всё как всегда. Вроде бы ввели ВАР, вроде это должно было уравнять все команды, но увы, почему-то даже сегодня судьи умудряются очень сильно влиять на то, чтобы Реал проходил дальше в Лиге чемпионов. А разговоры про то, что итак итак Реал доминировал, заменили Кейна и т.д… это всего лишь домыслы. В лиге чемпионов может произойти все, что угодно.
Да все равно отменили бы гол, только еще потом 20 минут вар смотреть. Был бы чистый гол, то вопросов нет. А так еще и удар был сделан через несколько секунд после свистка. Но в идеале, конечно, свистеть не нужно было. Дать доиграть и потом отменить после вар.
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Кто смотрел игру? Кейн просил и сигнализовал о замене?
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Ответ SoWeTo
Интересная тенденция: можно свиснуть оффсайд в момент атаки и тогда голевой атаки в принципе не будет и просматривать на ВАРе будет нечего. По такой аналогии во втором голе Реала если бы линейный поднял флажок, то гола не было бы. Понимаете? Можно хоть за секунду до гола поднять флажок и всё, ВАР не вмешается. Хочется конечно дико негодовать и удивляться, почему у Баварии украли такой явный момент, но когда дело касается Реала, ничего такого нет, это продолжается уже много лет, всё как всегда. Вроде бы ввели ВАР, вроде это должно было уравнять все команды, но увы, почему-то даже сегодня судьи умудряются очень сильно влиять на то, чтобы Реал проходил дальше в Лиге чемпионов. А разговоры про то, что итак итак Реал доминировал, заменили Кейна и т.д… это всего лишь домыслы. В лиге чемпионов может произойти все, что угодно.
Плак плак 😭 ?
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Ответ green-white-blue
Забавно, что Бавария и её поклонники сетуют на то, что в эпизоде с голом Хоселу смотрели вар и дали эпизод играть до конца (хотя офсайда и не было, гол чист). То есть и основания свистеть не было, так как не было и нарушения. А в эпизоде, где изначально 2 немца были в офсайде не дали доиграть и сразу свистнули. Офсайд был? Был. Вар бы это увидел? Однозначно. Расчёт на то, что судья и вар допустят 2 результативные ошибки в сторону Баварии? И из-за того, что этих ошибок не было (подчеркну, что даже если бы флаг не был поднят, то на вар офсайд увидели и гол отменили в любом случае, кроме ошибки судьи) у мюнхенцев не получилось выйти в финал. Тухель, де Лигт - вы серьёзно? Обидно, но сетовать на то, что вам не подсудили это дно.
В офсайде был Мюллер, а в мяч сыграл Мазрауи.
Так что совсем не факт, что там был офсайд.

Но в любом случае в доп. время Реал однозначно дожал бы дохлую Баварию, оказавшуюся совсем без контригры, после замены Тухелем всех креативных игроков.
+1
-1
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Ответ green-white-blue
Забавно, что Бавария и её поклонники сетуют на то, что в эпизоде с голом Хоселу смотрели вар и дали эпизод играть до конца (хотя офсайда и не было, гол чист). То есть и основания свистеть не было, так как не было и нарушения. А в эпизоде, где изначально 2 немца были в офсайде не дали доиграть и сразу свистнули. Офсайд был? Был. Вар бы это увидел? Однозначно. Расчёт на то, что судья и вар допустят 2 результативные ошибки в сторону Баварии? И из-за того, что этих ошибок не было (подчеркну, что даже если бы флаг не был поднят, то на вар офсайд увидели и гол отменили в любом случае, кроме ошибки судьи) у мюнхенцев не получилось выйти в финал. Тухель, де Лигт - вы серьёзно? Обидно, но сетовать на то, что вам не подсудили это дно.
Ну на было там офсайда , судья допустил ошибку что рано свистнул , но бавария проиграла не по этому
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Ответ Праймовый Дуайт Ховард
Кто смотрел игру? Кейн просил и сигнализовал о замене?
Да вроде нет. Читал где-то, что Харри якобы почувствовал боли в спине, но на трансляции ничего такого не заметил.
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