Ноттингем Форест – Челси где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры АПЛ 11 мая
В субботу, 11 мая, сыграют Ноттингем Форест и Челси в 37 туре АПЛ.
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- Игра пройдет на стадионе «Сити Граунд».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Ноттингем Форест – Челси
- Начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени.
Последние матчи Ноттингем Форест
- Шеффилд Юнайтед – Ноттингем Форест : 1 – 3
- Ноттингем Форест – Манчестер Сити : 0 – 2
- Эвертон – Ноттингем Форест : 2 – 0
- Ноттингем Форест – Вулверхэмптон : 2 – 2
- Тоттенхэм – Ноттингем Форест : 3 – 1
Последние матчи Челси
- Челси – Вест Хэм : 5 – 0
- Челси – Тоттенхэм : 2 – 0
- Астон Вилла – Челси : 2 – 2
- Арсенал – Челси : 5 – 0
- Манчестер Сити – Челси : 1 – 0
Прогноз на матч Ноттингем Форест – Челси
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