Тухель о Кейне: «Невообразимо, сколько капучино он пьет. Я последовал его примеру – парень выглядит здоровым»
Томас Тухель ответил на вопрос, что его удивило в Харри Кейне.
«Cколько капучино он пьет за день. Это невообразимо, удивительно.
Каждый раз, когда я захожу на кухню, он у кофемашины делает капучино.
Очевидно, это хорошо. Я последовал его примеру: парень выглядит здоровым, и он в хорошей форме», – сказал главный тренер «Баварии».
Кейн забил 44 гола за клуб в сезоне – больше всех среди игроков топ-5 лиг. У Мбаппе – 43
Зря его выпихивают из баварии. Пожалеют немцы ещё.