Тухель о Кейне: «Невообразимо, сколько капучино он пьет. Я последовал его примеру – парень выглядит здоровым»

Теги Бавария бундеслига Германия Томас Тухель Харри Кейн ахахаха Здоровье Питание Футбол

Томас Тухель ответил на вопрос, что его удивило в Харри Кейне.

«Cколько капучино он пьет за день. Это невообразимо, удивительно.

Каждый раз, когда я захожу на кухню, он у кофемашины делает капучино.

Очевидно, это хорошо. Я последовал его примеру: парень выглядит здоровым, и он в хорошей форме», – сказал главный тренер «Баварии».

Кейн забил 44 гола за клуб в сезоне – больше всех среди игроков топ-5 лиг. У Мбаппе – 43

Материалы по теме

20 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ Семён Жуйло
По итальянской традиции капучино пьют до 11 утра. Кейн не в курсе...
а нет варианта, что он срал на итальянские традиции?
+14
-1
+13
Зачем я это увидел, теперь Нусрет сидит в голове со своим: Капичиноо !!! 😂
+6
-1
+5
Ответ Yobo
Зачем я это увидел, теперь Нусрет сидит в голове со своим: Капичиноо !!! 😂
Тот самый Нусрет, который втридорога впаривает мамонтам стейки, покрытые сусальным золотом и те самые капучиноо, у которых вместо пенки та же самая золотая пленка?))
+4
-1
+3
Ответ Семён Жуйло
По итальянской традиции капучино пьют до 11 утра. Кейн не в курсе...
Во-первых, он не итальянец. Во-вторых, никакой практической пользы в этом временном ограничении нет.
+4
-1
+3
Не без чувства юмора Томасито.

Зря его выпихивают из баварии. Пожалеют немцы ещё.
+1
-1
0
Я предпочитаю латте.
0
0
0
Просто следует секретам успеха от Гуса Иваныча
0
0
0
Тухель сам на кухне шёл к бочке с пивом, удивился почему Кейн пьет кофе )
0
0
0
и чаи гоняет в 5 дня
0
0
0
Ты еще не видел сколько водки пил Сергей Горлукович и пива Тонни Адамс
0
0
0
хороший капучино мне нравится) Кейн фигни не посоветует)
0
0
0
Ответ Marcus-light
Во-первых, он не итальянец. Во-вторых, никакой практической пользы в этом временном ограничении нет.
Он не итальянец, но капучино итальянский вариант кофе с молоком. Традиции на то и традиции, что практической пользы от них нет, но они существуют. Например, в Мюнхене тебе не подадут традиционную баварскую вайсвурстль после 12. Хоть в пять раз переплачивай.
+1
-1
0
Ответ Семён Жуйло
Он не итальянец, но капучино итальянский вариант кофе с молоком. Традиции на то и традиции, что практической пользы от них нет, но они существуют. Например, в Мюнхене тебе не подадут традиционную баварскую вайсвурстль после 12. Хоть в пять раз переплачивай.
Про вайсвурст ерунду написали. Туристу, конечно же, подадут, а местный и сам не закажет.
+1
-1
0
Ответ Anton Bazhenov
Понимаю, прочитал где-то эту чушь на Дзене или услышал от русских, побывавших в Италии — и решил выпендриться, хотя речь про англичанина, живущего в Германии, пьющего напиток, популярный во множестве других стран, а не какой-нибудь ристретто. Капучино пьют в любое время, даже в Италии.
Я в Италии, для справки, был больше 20 раз. Почти год суммарно по времени. Туристам подают, но с таким видом, будто они тухлые яйца заказали. И руками показывают, что про таких думают.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий