Тухель о Кейне: «Невообразимо, сколько капучино он пьет. Я последовал его примеру – парень выглядит здоровым»

Томас Тухель ответил на вопрос, что его удивило в Харри Кейне.

«Cколько капучино он пьет за день. Это невообразимо, удивительно.

Каждый раз, когда я захожу на кухню, он у кофемашины делает капучино.

Очевидно, это хорошо. Я последовал его примеру: парень выглядит здоровым, и он в хорошей форме», – сказал главный тренер «Баварии».

Кейн забил 44 гола за клуб в сезоне – больше всех среди игроков топ-5 лиг. У Мбаппе – 43