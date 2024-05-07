Эвертон – Шеффилд Юнайтед где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры АПЛ 11 мая

В субботу, 11 мая, сыграют Эвертон и Шеффилд Юнайтед в 37 туре АПЛ.

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Игра пройдет на стадионе «Гудисон Парк».

Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Эвертон – Шеффилд Юнайтед

Начало матча запланировано на 17:00 по московскому времени.

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Прогноз на матч Эвертон – Шеффилд Юнайтед

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