Эвертон – Шеффилд Юнайтед где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры АПЛ 11 мая
В субботу, 11 мая, сыграют Эвертон и Шеффилд Юнайтед в 37 туре АПЛ.
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- Игра пройдет на стадионе «Гудисон Парк».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Эвертон – Шеффилд Юнайтед
- Начало матча запланировано на 17:00 по московскому времени.
Последние матчи Эвертон
- Лутон – Эвертон : 1 – 1
- Эвертон – Брентфорд : 1 – 0
- Эвертон – Ливерпуль : 2 – 0
- Эвертон – Ноттингем Форест : 2 – 0
- Челси – Эвертон : 6 – 0
Последние матчи Шеффилд Юнайтед
- Шеффилд Юнайтед – Ноттингем Форест : 1 – 3
- Ньюкасл – Шеффилд Юнайтед : 5 – 1
- Манчестер Юнайтед – Шеффилд Юнайтед : 4 – 2
- Шеффилд Юнайтед – Бернли : 1 – 4
- Брентфорд – Шеффилд Юнайтед : 2 – 0
Прогноз на матч Эвертон – Шеффилд Юнайтед
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