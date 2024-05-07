«ПСЖ» превзошел «Боруссию» по владению, ударам, пасам, угловым в 1-м тайме. Немцы пробежали больше, счет – 0:0
«ПСЖ» превзошел «Боруссию» по всем ключевым показателям в первом тайме матча ЛЧ.
По итогам первых 45 минут, в котором команды не забили голов, парижане превзошли дортмундцев по владению мячом – 61% на 39%, пасам 287 на 164 (точность – 90% против 81%), ударам – 8:4 (в створ – 3:2), угловым – 3:1, возвратам владения – 27:22.
«Боруссия» пробежала больше «Пари Сен-Жермен» – 58,5 км против 54,8 км.
Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» – «Боруссия» Дортмунд (0:0, перерыв; первый матч – 0:1).