«ПСЖ» превзошел «Боруссию» по владению, ударам, пасам, угловым в 1-м тайме. Немцы пробежали больше, счет – 0:0

«ПСЖ» превзошел «Боруссию» по всем ключевым показателям в первом тайме матча ЛЧ.

По итогам первых 45 минут, в котором команды не забили голов, парижане превзошли дортмундцев по владению мячом – 61% на 39%, пасам 287 на 164 (точность – 90% против 81%), ударам – 8:4 (в створ – 3:2), угловым – 3:1, возвратам владения – 27:22.

« » пробежала больше « » – 58,5 км против 54,8 км.

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» – «Боруссия» Дортмунд (0:0, перерыв; первый матч – 0:1).