«Боруссия» сыграет в финале ЛЧ в 3-й раз. Среди немецких клубов чаще доходила только «Бавария» – 11

«Боруссия» опередила «Гамбург» по числу выходов в финал Лиги/Кубка чемпионов.

Команда Эдина Терзича дважды обыграла « » в полуфинале (1:0, 1:0) и в решающем матче на «Уэмбли» встретится с «Реалом» или «Баварией».

Прежде дортмундцы выходили в финал в 1997 году (3:1 с «Ювентусом») и в 2013-м (1:2 с «Баварией»).

Среди немецких клубов только мюнхенцы добирались до последнего этапа чаще – 11 раз.

У « » два участия в финале, у « », гладбахской « » и « » – по одному.