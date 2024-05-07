«Боруссия» сыграет в финале ЛЧ в 3-й раз. Среди немецких клубов чаще доходила только «Бавария» – 11
«Боруссия» опередила «Гамбург» по числу выходов в финал Лиги/Кубка чемпионов.
Команда Эдина Терзича дважды обыграла «ПСЖ» в полуфинале (1:0, 1:0) и в решающем матче на «Уэмбли» встретится с «Реалом» или «Баварией».
Прежде дортмундцы выходили в финал в 1997 году (3:1 с «Ювентусом») и в 2013-м (1:2 с «Баварией»).
Среди немецких клубов только мюнхенцы добирались до последнего этапа чаще – 11 раз.
У «Гамбурга» два участия в финале, у «Айнтрахта», гладбахской «Боруссии» и «Байера» – по одному.
К счастью, теперь это стало очевидно для многих.
Автобус не автобус, но если вы такие атакующие дорогущие футболеры из Парижа - че ж вы строем не ходите?
И по Мбаппе: если ты второй в списке контактов своего президента после Путина, ну уж можно наверное как-то хотя бы проявить заинтересованность, а не бегать с постной рожей?
А какой Хуммельс а ?! Просто съел Киллиана 💪🏼