«Боруссия» сыграет в финале ЛЧ в 3-й раз. Среди немецких клубов чаще доходила только «Бавария» – 11

Теги Бавария Гамбург Боруссия Дортмунд Байер Боруссия Менхенгладбах Айнтрахт Франкфурт ПСЖ лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Эдин Терзич Футбол

«Боруссия» опередила «Гамбург» по числу выходов в финал Лиги/Кубка чемпионов.

Команда Эдина Терзича дважды обыграла «ПСЖ» в полуфинале (1:0, 1:0) и в решающем матче на «Уэмбли» встретится с «Реалом» или «Баварией».

Прежде дортмундцы выходили в финал в 1997 году (3:1 с «Ювентусом») и в 2013-м (1:2 с «Баварией»).

Среди немецких клубов только мюнхенцы добирались до последнего этапа чаще – 11 раз.

У «Гамбурга» два участия в финале, у «Айнтрахта», гладбахской «Боруссии» и «Байера» – по одному.

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26 комментариев
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Если завтра Кейн с Баварией выйдет в финал ЛЧ, то битва Ройса с Кейном станет легендарной:)
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Ответ Отец Абду
Если завтра Кейн с Баварией выйдет в финал ЛЧ, то битва Ройса с Кейном станет легендарной:)
прямо перед финалом случится форс-мажор, матч не состоится и никто не выиграет лч)
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Не получилось у псж взмадридться. Боруссия радует.
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Ответ Отец Абду
Если завтра Кейн с Баварией выйдет в финал ЛЧ, то битва Ройса с Кейном станет легендарной:)
Битва счастливчиков
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Браво Боруссия-ВЫ ЛУЧШИЕ ! ! !с заслуженной победой!
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Ответ News13
В Реал Витинью. Наследник Модрича вырос
Точно, очень похож и очень хорош, двигается так же, осталось докрутить передачи «шведой»
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Чемпионат Германии сейчас второй по силе в Европе после Англии. Круче Испании, намного круче Италии и Франции.
К счастью, теперь это стало очевидно для многих.
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Ответ Шухрат Кесикбаев
прямо перед финалом случится форс-мажор, матч не состоится и никто не выиграет лч)
Скарлатина?
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Ответ Отец Абду
Если завтра Кейн с Баварией выйдет в финал ЛЧ, то битва Ройса с Кейном станет легендарной:)
2 неудачника и кто-то снимет проклятие)
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Финал мечты - с Баварией, где возьмем реванш за 2013!
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Даа, с того финала 97года и полюбил футбол и всегда симпатизировал Дортмунду. Два гола Ридле и красота от Ларса Риккена. Как давно это было(
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Не зря Блэкмор бухал с фанатами на домашней игре 🥃🤘
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Когда на них наверное даже самые преданные фанаты не ставили, они вышли в финал. Удивительная команда, конечно )
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Не получилось у псж взмадридться. Боруссия радует.
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Красавцы немцы.
Автобус не автобус, но если вы такие атакующие дорогущие футболеры из Парижа - че ж вы строем не ходите?
И по Мбаппе: если ты второй в списке контактов своего президента после Путина, ну уж можно наверное как-то хотя бы проявить заинтересованность, а не бегать с постной рожей?
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Полностью заслуженно шмели 🐝 в финале ЛЧ
А какой Хуммельс а ?! Просто съел Киллиана 💪🏼
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Боруссия творит ЧУДО!! Но главное чудо ещё впереди
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