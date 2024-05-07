Йерро станет спортивным директором «Аль-Насра» Роналду

Теги Криштиану Роналду Реал Мадрид Фернандо Йерро высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Фернандо Йерро получит должность в «Аль-Насре».

По информации The Athletic, бывший защитник сборной Испании и «Реала» станет новым спортивным директором саудовского клуба.

С 2022 года Йерро работал спортивным директором мексиканского клуба «Гвадалахара».

До этого он работал спортивным директором в Испанской федерации футбола (RFEF), а затем стал исполняющим обязанности главного тренера после ухода Хулена Лопетеги накануне чемпионата мира 2018 года. Йерро покинул RFEF после того, как Испания вылетела из турнира на стадии 1/8 финала, уступив России.

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