Йерро станет спортивным директором «Аль-Насра» Роналду

Фернандо Йерро получит должность в «Аль-Насре».

По информации The Athletic, бывший защитник сборной Испании и « » станет новым спортивным директором саудовского клуба.

С 2022 года работал спортивным директором мексиканского клуба «Гвадалахара».

До этого он работал спортивным директором в Испанской федерации футбола (RFEF), а затем стал исполняющим обязанности главного тренера после ухода Хулена Лопетеги накануне чемпионата мира 2018 года. Йерро покинул RFEF после того, как Испания вылетела из турнира на стадии 1/8 финала, уступив России.