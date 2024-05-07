«Барса» близка к продлению контракта Кубарси с повышением зарплаты. Клуб хочет установить 1 млрд евро отступных

«Барселона» и Пау Кубарси близки к продлению контракта.

17-летний защитник, который проводит в первой команде пять месяцев, является неприкосновенным игроком для «блауграны». Как передает Marca, каталонский клуб работает над новым контрактом Кубарси и переговоры идут в хорошем темпе, обе стороны настроены оптимистично. Действующий контракт Пау истекает в июне 2026 года.

В клубе уверены, что подписание контракта состоится в ближайшее время. Хави уже считает его основным центральным защитником, а « » видит в нем один из будущих символов клуба.

Поскольку игрок является несовершеннолетним, он не может подписать долгосрочный профессиональный контракт, поэтому клуб предложил игроку контракт до исполнения 18 лет с повышением зарплаты, а также с увеличением суммы отступных, которая сейчас составляет около 10 миллионов.

Отмечается, что в данный момент цель клуба – привести его зарплату в соответствие с его нынешним положением в команде и избежать его ухода, поскольку Кубарси привлек внимание топовых европейских клубов. Когда игроку исполнится 18 лет, в январе 2025 года, будет активирован долгосрочный профессиональный контракт, который будет рассчитан до 2030 или 2031 года. Это одна из деталей, которую еще предстоит определить.

Сумма отступных также еще не согласована. «Барса» хочет установить ее на уровне 1 миллиарда евро – столько же, сколько и у других выпускников академии, получивших новый контракт, таких как Ламин Ямаль или Гави.

Статистика выступлений представлена здесь.