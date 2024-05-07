«Барса» близка к продлению контракта Кубарси с повышением зарплаты. Клуб хочет установить 1 млрд евро отступных

Теги Барселона Хави Ла Лига деньги Пау Кубарси Футбол

«Барселона» и Пау Кубарси близки к продлению контракта.

17-летний защитник, который проводит в первой команде пять месяцев, является неприкосновенным игроком для «блауграны». Как передает Marca, каталонский клуб работает над новым контрактом Кубарси и переговоры идут в хорошем темпе, обе стороны настроены оптимистично. Действующий контракт Пау истекает в июне 2026 года.

В клубе уверены, что подписание контракта состоится в ближайшее время. Хави уже считает его основным центральным защитником, а «Барселона» видит в нем один из будущих символов клуба.

Поскольку игрок является несовершеннолетним, он не может подписать долгосрочный профессиональный контракт, поэтому клуб предложил игроку контракт до исполнения 18 лет с повышением зарплаты, а также с увеличением суммы отступных, которая сейчас составляет около 10 миллионов.

Отмечается, что в данный момент цель клуба – привести его зарплату в соответствие с его нынешним положением в команде и избежать его ухода, поскольку Кубарси привлек внимание топовых европейских клубов. Когда игроку исполнится 18 лет, в январе 2025 года, будет активирован долгосрочный профессиональный контракт, который будет рассчитан до 2030 или 2031 года. Это одна из деталей, которую еще предстоит определить.

Сумма отступных также еще не согласована. «Барса» хочет установить ее на уровне 1 миллиарда евро – столько же, сколько и у других выпускников академии, получивших новый контракт, таких как Ламин Ямаль или Гави.

Статистика выступлений Пау Кубарси представлена здесь.

Материалы по теме

17 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
А почему не хочет играть за еду и семью?
+18
-3
+15
очередного пленного берут, лишая возможности любых маневров. а будет недоволен - отправится в Брайтон
+11
-4
+7
Ответ Очки Дани Алвеса
Да Барселоне 150 отступных за радость получить с их финансовыми проблемами. Если не путаю, они такие же космические суммы устанавливали и на Фати, и на Педри, и на Гави. Что-то очередь конкурентов пока не выстроилась за ними. А за меньшие отступные может и взял бы кто, и всем хорошо.
По-моему в комментариях к другим таким же постам люди уже 100 раз объясняли для чего и почему такие отступные.
+7
-2
+5
Закончит на лавке в условном Брайтоне
+2
0
+2
Да Барселоне 150 отступных за радость получить с их финансовыми проблемами. Если не путаю, они такие же космические суммы устанавливали и на Фати, и на Педри, и на Гави. Что-то очередь конкурентов пока не выстроилась за ними. А за меньшие отступные может и взял бы кто, и всем хорошо.
+7
-6
+1
Парень заслужил, в 17 лет показывать такую зрелую игру, просто топчик.
+1
0
+1
Ответ Vlad Zhadejko
А не рановато ли? Да, конечно, сейчас он топ, но он вполне может сломаться, поймать звезду или что-то ещё, это очень рискованно
Ну так можно рассуждать абсолютно об любом игроке, ведь никто не застрахован от травм в мире футбола. Здесь мне кажется Барселона делает все правильно, что перестраховывается на счет отступных. Кубарси не по годам очень зрелую игру показывает, честно говоря невероятно удивил, классный защитник.
+5
-4
+1
Ну вот мне ещё искать надо сидеть, как там какие-то люди что-то объясняли
0
0
0
Смешная эта Барселона. Отступных по игрокам - на 20 млрд, но продать никого особо не могут
+1
-1
0
Ага, а чего не сто тысяч мильёнов?
0
0
0
Ответ Parce
По-моему в комментариях к другим таким же постам люди уже 100 раз объясняли для чего и почему такие отступные.
Это понты. Раскрутка игрока. Барселона такая Барселона
0
0
0
Ответ Любезный Коссутий
очередного пленного берут, лишая возможности любых маневров. а будет недоволен - отправится в Брайтон
Ничем не хуже нашего мю, для практики самое то
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий