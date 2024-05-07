ООН провозгласила 25 мая Всемирным днем футбола

25 мая будет отмечаться Всемирный день футбола.

Генассамблея ООН постановила «провозгласить 25 мая Всемирным днем футбола, поскольку в 2024 году исполняется 100 лет с момента проведения первого в истории международного футбольного турнира с участием представителей всех регионов в рамках летних Олимпийских игр 1924 года, проходивших в Париже».

Также всем государствам – членам ООН предложено «надлежащим образом отмечать Всемирный день футбола в соответствии с национальными приоритетами и распространять информацию о преимуществах футбола для всех, в том числе в рамках образовательной и информационно-просветительской деятельности».