ООН провозгласила 25 мая Всемирным днем футбола
25 мая будет отмечаться Всемирный день футбола.
Генассамблея ООН постановила «провозгласить 25 мая Всемирным днем футбола, поскольку в 2024 году исполняется 100 лет с момента проведения первого в истории международного футбольного турнира с участием представителей всех регионов в рамках летних Олимпийских игр 1924 года, проходивших в Париже».
Также всем государствам – членам ООН предложено «надлежащим образом отмечать Всемирный день футбола в соответствии с национальными приоритетами и распространять информацию о преимуществах футбола для всех, в том числе в рамках образовательной и информационно-просветительской деятельности».
Ожидание: линейка в школе.
Реальность:
- Мам, у меня передоз...
https://ru.wikipedia.org/wiki/Присвоение_международной_помощи_сектору_Газа_ХАМАСом
Международный день пропавших детей.
Всемирный день щитовидной железы.
Всемирный день футбола.
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Эх, как же мало дней в году!
и в этот же день ЦСКА обыграл Зенит в полуфинале кубка
тем самым вышел в финал за вторым трофеем требла
👏🏻