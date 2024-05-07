ООН провозгласила 25 мая Всемирным днем футбола

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25 мая будет отмечаться Всемирный день футбола.

Генассамблея ООН постановила «провозгласить 25 мая Всемирным днем футбола, поскольку в 2024 году исполняется 100 лет с момента проведения первого в истории международного футбольного турнира с участием представителей всех регионов в рамках летних Олимпийских игр 1924 года, проходивших в Париже».

Также всем государствам – членам ООН предложено «надлежащим образом отмечать Всемирный день футбола в соответствии с национальными приоритетами и распространять информацию о преимуществах футбола для всех, в том числе в рамках образовательной и информационно-просветительской деятельности».

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23 комментария
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Геннадий Орлов: ничего удивительного, ведь именно 25 мая празднует свой день рождения петербургский Зенит
+37
0
+37
Ответ Oleg Olegov
Получается футбол по гороскопу Близнецы.
И российский футбол в нём Березуцкие
+15
-1
+14
За это надо выпить!
+8
0
+8
Получается футбол по гороскопу Близнецы.
+7
-1
+6
Ответ bevooch
Последний звонок. Ожидание: линейка в школе. Реальность: - Мам, у меня передоз...
Ты нормальный?
+6
-1
+5
Ответ Николай Бойко
За это надо выпить!
https://goo.su/xtBpv
+4
-1
+3
оон разве существует???
+3
0
+3
Ответ ERNST
Где-то это еще и последний звонок.
Последний звонок.
Ожидание: линейка в школе.
Реальность:
- Мам, у меня передоз...
+5
-3
+2
Правильно. Последний тур сезона наилучшей лиги мира надо праздновать.
+1
0
+1
Ну наконец-то )))
0
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0
10 декабря всю жизнь был день футбола
+3
-3
0
Ответ Н.Ф.
https://goo.su/xtBpv
А не, норм
0
0
0
Ответ Николай Бойко
За это надо выпить!
Не, долго ждать
0
0
0
интересная статья для защитничков хамаса и критикунов оон
https://ru.wikipedia.org/wiki/Присвоение_международной_помощи_сектору_Газа_ХАМАСом
0
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принято
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Какого футбола? Существует как минимум 7 разновидностей футбола
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Этот день мы приближали как могли
+1
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День освобождения Африки.
Международный день пропавших детей.
Всемирный день щитовидной железы.
Всемирный день футбола.
___________________________
Эх, как же мало дней в году!
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День финала в Стамбуле 2005
и в этот же день ЦСКА обыграл Зенит в полуфинале кубка
тем самым вышел в финал за вторым трофеем требла
👏🏻
+3
-3
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Суета
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