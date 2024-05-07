«Бавария» больше не интересуется тен Хагом. Флик – самый актуальный вариант (Bild)

Эрик тен Хаг больше не интересует «Баварию».

Как сообщает Bild, главный тренер « » больше не рассматривается как кандидат на место Томаса Тухеля.

Спортивный директор мюнхенцев связывался с представителями тен и уточнял, есть ли у нидерландца желание возглавить команду, но теперь такой вариант отпал.

Самый актуальный кандидат – . За его назначение выступают и Ян-Кристиан Дрезен. Герберт Хайнер занимает нейтральную позицию.