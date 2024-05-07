«Бавария» больше не интересуется тен Хагом. Флик – самый актуальный вариант (Bild)

Теги Бавария Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия Карл-Хайнц Румменигге Ханс-Дитер Флик Герберт Хайнер Макс Эберль Эрик тен Хаг Ян-Кристиан Дрезен Футбол

Эрик тен Хаг больше не интересует «Баварию».

Как сообщает Bild, главный тренер «Манчестер Юнайтед» больше не рассматривается как кандидат на место Томаса Тухеля.

Спортивный директор мюнхенцев Макс Эберль связывался с представителями тен Хага и уточнял, есть ли у нидерландца желание возглавить команду, но теперь такой вариант отпал.

Самый актуальный кандидат – Ханс-Дитер Флик. За его назначение выступают Карл-Хайнц Румменигге и Ян-Кристиан Дрезен. Герберт Хайнер занимает нейтральную позицию.

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31 комментарий
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Бавария выбирает тренера, сливает выбор журналистам, а потом смотрит, что по поводу нового кандидата думают эксперты со спорста.
Иначе это постоянные новости объяснить невозможно)
+99
0
+99
Ответ keeperfcb
Бавария выбирает тренера, сливает выбор журналистам, а потом смотрит, что по поводу нового кандидата думают эксперты со спорста. Иначе это постоянные новости объяснить невозможно)
Потом по плюсам за кандидата в комментах выберет тренера. Ребята, давайте поднажмём и заплюсум Мостового
+44
0
+44
Ответ vodorosl
А чё так?
Посмотрели перфоманс МЮ в матче с Пэлас))
Решение было принято как в том меме "Ну его на**р! Ну ты видел видел?!"
+18
0
+18
А чё так?
+13
0
+13
Странно. Игра с Пэлэс не убедила?
+7
0
+7
кажется в руководстве баварии всё же прочитали комменты со спортса, где призывали вернуть флика.
+7
0
+7
Вчерашнее унижение посмотрели?
+6
0
+6
Здравый смысл, всё же возобладал у руководства мюнхенцев.
+6
-1
+5
Лысому гению после позора в МЮ только в условный Утрехт ехать.
+5
-2
+3
Интересно, кто-то вменяемый после матча с Кристал Пэлас еще интересуется тен Хагом?)
+2
0
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Больше удивляет, что они только после 5 тренеров вспомнили о человеке, который им требл принёс
Так реально какие-то дурачки в руководстве
+2
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ну сколько можно нам нервы трепать 🤨.Флика давайте немедля сюда😬
+2
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- В школе через дорогу, вроде физрук требуется
+1
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После этой новости в Мюнхене такой шумный выдох был, что его было слышно в Инсбруке.
+1
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Столько трудов чтобы в конце назначить Черчесова
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Уже всех перебрали.... А о Мостовом не вспомнили, а зря..... Пропадает тренерище.
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После вчерашнего перформанса им даже работнички не заинтересуются
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Флик на фоне последних кандидатов вообще ГЛЫБА 👏
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Ну слава богу, Флик на данный момент лучшая кандидатура
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Слуцкий. Вот кто достоин возглавить Баварию.
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Спортс все выворачивает чисто для хайпа ))
На деле Хаг не ведёт переговоры до окончания сезона... А Баварии нужно уже объявлять тренера ... Вот и додумывайте каждый сам )))
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О, еще вчера знал что такая новость появится)))
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Прозрели?
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Не прошло и года)))
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Ууууф наконец то!
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Думали что одного лысого из Манчестера может заменить другой, но потом поняли что так не работает!?))
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Если Хайнер не изменит свою нейтральную позицию,то пойдёт тренировать сам.
Только Ханси.
Ведь дело не только в титулах и одном рекорде на века,как в сезоне 2019/20,дело в возвращении магии Байерна того времени и веру (как говорили классики) в "светлое будущее".
Ханс-Дитер,позволю себе наглость изменить слова великого Пушкина:"Звездою Юга ты явись!"
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Боссы Баварии после тренерства Тен Хагом аякса и играой с Кристалл Пэлас не следили за Тен Хагом, видимо
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эх, так бы интрига в Бундеслиге заиграла бы ещё более яркими красками
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Ответ PIT-BUL
Спортс все выворачивает чисто для хайпа )) На деле Хаг не ведёт переговоры до окончания сезона... А Баварии нужно уже объявлять тренера ... Вот и додумывайте каждый сам )))
ты хотел сказать на спортсру
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