«Бавария» больше не интересуется тен Хагом. Флик – самый актуальный вариант (Bild)
Эрик тен Хаг больше не интересует «Баварию».
Как сообщает Bild, главный тренер «Манчестер Юнайтед» больше не рассматривается как кандидат на место Томаса Тухеля.
Спортивный директор мюнхенцев Макс Эберль связывался с представителями тен Хага и уточнял, есть ли у нидерландца желание возглавить команду, но теперь такой вариант отпал.
Самый актуальный кандидат – Ханс-Дитер Флик. За его назначение выступают Карл-Хайнц Румменигге и Ян-Кристиан Дрезен. Герберт Хайнер занимает нейтральную позицию.
Иначе это постоянные новости объяснить невозможно)
Решение было принято как в том меме "Ну его на**р! Ну ты видел видел?!"
Так реально какие-то дурачки в руководстве
На деле Хаг не ведёт переговоры до окончания сезона... А Баварии нужно уже объявлять тренера ... Вот и додумывайте каждый сам )))
Только Ханси.
Ведь дело не только в титулах и одном рекорде на века,как в сезоне 2019/20,дело в возвращении магии Байерна того времени и веру (как говорили классики) в "светлое будущее".
Ханс-Дитер,позволю себе наглость изменить слова великого Пушкина:"Звездою Юга ты явись!"