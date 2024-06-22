Матчи сборной Чехии на Евро 2024

В составе сборной Чехии три новоиспеченных чемпиона Германии из «Байера», включая нападающего Патрика Шика, полуфиналист Лиги Европы в составе «Вест Хэма» Томаш Соучек. Далее, в основном, представители «Славии», «Спарты» и пльзеньской «Виктории», которые довольно успешно в нынешнем сезоне выступали в еврокубках. При этом в отборочной группе с Албанией и Польшей чехи оказались только вторыми, хоть и уступили албанцам первую строчку только по дополнительным показателям. Потенциал команды позволяет выйти из группы F, где соперниками будут команды Португалии, Грузии и Турции. На что-то большее рассчитывать будет сложно.

Групповой этап. Тур 1

18 июня. 22:00. Португалия — Чехия (2-1), Лейпциг Штадиум, Лейпциг

Групповой этап. Тур 2

22 июня. 16:00. Грузия — Чехия (1:1), Фолькспаркштадион, Гамбург

Групповой этап. Тур 3

26 июня. 22:00. Чехия — Турция, Фолькспаркштадион, Гамбург

Если сборная Португалии видится основным кандидатом на первое место, то далее определяющим может стать поединок третьего тура, когда чехам встречаться с турками. Время начала матчей указано московское.