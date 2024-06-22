Матчи сборной Турции на Евро 2024

Сборная Турции мечтает хотя бы о повторении успеха на Евро 2008 в Австрии и Швейцарии, когда команде Фатиха Терима удалось дойти до полуфинала. По именам нынешняя сборная выглядит даже сильнее своей предшественницы. Турки в третий раз подряд стали участниками чемпионата Европы. Две предыдущих попытки завершались на стадии группового этапа. В отборочном турнире подопечные итальянского специалиста Винченцо Монтеллы заняли первое место, опередив сильных хорватов. По результатам жеребьевки сборная Турции выступит в квартете F с командами Португалии, Чехии и Грузии.

Групповой этап. Тур 1

18 июня. 19:00. Турция — Грузия (3-1), BVB-Штадион, Дортмунд

Групповой этап. Тур 2

22 июня. 19:00. Турция — Португалия (0:3), BVB-Штадион, Дортмунд

Групповой этап. Тур 3

26 июня. 22:00. Чехия — Турция, Фолькспаркштадион, Гамбург

Фаворитом группы считается команда Португалии, и ко встрече к ней сборной Турции нужно подходить имея в активе три очка, иначе преодоление группового этапа отложится на неопределенное время. Время начала матчей указано московское.