Матчи сборной Франции на Евро 2024

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Сборная Франции одна из сильнейших команд мира. В отборочном турнире «трехцветные» потеряли всего одно очко, да и то в заключительном туре. В 2018 году команда Дидье Дешама стала чемпионом мира, спустя четыре года играла в финале мирового первенства и завоевала серебряные медали. С чемпионатами Европы в последнее время все складывается несколько хуже. За последние 20 лет французы только раз оказались в четверке сильнейших. В финале домашнего Евро 2016 они уступили сборной Португалии. Время вновь заявить о себе. Соперники по группе D сборные Нидерландов, Польши и Австрии.

Групповой этап. Тур 1

  • 17 июня. 22:00. Австрия — Франция (0:1), Дюссельдорф Арена, Дюссельдорф

Групповой этап. Тур 2

  • 21 июня. 22:00. Нидерланды — Франция (0:0), Лейпциг Штадиум, Лейпциг

Групповой этап. Тур 3

  • 25 июня. 19:00. Франция — Польша (1:1), BVB-Штадион, Дортмунд

1/8 финала

  • 1 июля. 19:00. Франция — Бельгия, Дюссельдорф Арена, Дюссельдорф

Самым сложным соперником в квартете видится команда Нидерландов, но с ней как раз недавно французы играли в отборочной группе и выиграли оба матча. Нужно выходить в плей-офф с первого места. Время начала матчей указано московское.

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