Диего Коста перешел в «Ботафого». Контракт – до 31 декабря 2023-го

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Форвард Диего Коста стал игроком «Ботафого».

34-летний экс-нападающий сборной Испании подписал с клубом из Рио-де-Жанейро контракт до 31 декабря 2023 года.

Последним клубом Косты был «Вулверхэмптон», который он покинул по окончании прошлого сезона свободным агентом.

Также футболист известен по выступлениям за «Атлетико Минейро», «Атлетико» и «Челси».

Фото: botafogo.com.br

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2 комментария

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Nik-17
А ведь давным-давно он этот и основал)
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PINHEAD
Я так понимаю срочная замена Тикиньо, получившего травму в прошлом туре. Походу выбыл надолго(
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