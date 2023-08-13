Диего Коста перешел в «Ботафого». Контракт – до 31 декабря 2023-го

Форвард Диего Коста стал игроком «Ботафого».

34-летний экс-нападающий сборной Испании подписал с клубом из Рио-де-Жанейро контракт до 31 декабря 2023 года.

Последним клубом был «Вулверхэмптон», который он покинул по окончании прошлого сезона свободным агентом.

Также футболист известен по выступлениям за «Атлетико Минейро», «Атлетико» и «Челси».

Фото: botafogo.com.br

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