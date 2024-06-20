Матчи сборной Дании на Евро 2024

Ту самую победу сборной Дании на чемпионате Европы в 1992 году называют случайной. Команда лишь в последний момент смогла заменить дисквалифицированную сборную Югославии, играла без своего лидера Пребена Элькьяера-Ларсена, но оставила не у дел всех своих соперников. С тех пор такого эффекта неожиданности больше не получалось, при этом на Евро 2020 датчане дошли до полуфинала. За последние пару лет результаты стали чуть хуже, но команда Каспера Юлманда готова выйти из группы С, а дальше все может быть. Соперниками будут сборные Словении, Сербии и Англии.

Групповой этап. Тур 1

16 июня. 19:00. Словения — Дания (1:1), Штутгарт Арена, Штутгарт

Групповой этап. Тур 2

20 июня. 19:00. Дания — Англия (1:1), Франкфурт Арена, Франкфурт-на-Майне

Групповой этап. Тур 3

25 июня. 22:00. Дания — Сербия, Арена Мюнхен, Мюнхен

Фаворитом группы являются англичане, но скандинавом многочисленные эксперты и букмекеры прочат второе место. Осталось только подтвердить эти прогнозы. Время начала матчей указано московское.