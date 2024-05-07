Экс-президент «Барсы» Росель о Негрейре: «Он готовил отчеты о судействе, это нормально. Не составлять их было бы безумием»

Теги Барселона Ла Лига судьи Сандро Росель Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Экс-президент «Барселоны» рассказал о сотрудничестве с Хосе Негрейрой.

– Как бы вы описали отношения «Барселоны» с Негрейрой?

– Он был одним из тех, кто готовил отчеты о судействе, и это нормально. На самом деле, не составлять их было бы безумием. Он составлял около 100 отчетов в год для первой и второй команд.

Правосудию стало известно, что ему платили 400 тысяч евро ежегодно, но если разделить это на 100 отчетов, то каждый обойдется в 4 тысячи евро, – сказал Сандро Росель в интервью Al-Mayadeen.

Напомним, суд Барселоны расследует выплаты «блауграны» бывшему вице-президенту технического комитета судей (СТА) Хосе Марии Энрикесу Негрейре в период с 2001 по 2018 годы на сумму более 7,5 миллиона евро. Помимо «Барсы» и самого Негрейры, обвинения предъявлены его сыну и бывшим президентам каталонцев Жозепу Бартомеу, Сандро Роселю и действующему президенту Жоану Лапорте.

15 комментариев
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А почему же другие клубы не платили за эти отчёты, только бчк?
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Какие ж там все президенты мутные …были, есть и будут
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Всё ближе и ближе к правде
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Платить сотруднику судейского комитета где играет твоя команда, вот что настораживает.
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Конечно конечно конечно (с)
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Так если сложить игры ЛЛ и Кубок Испании игр 50 в год наберётся?! Или для Барсы Б тоже по 4000 евро отчёты заказали?
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Я тебе конечно верю, какие могут быть сомнения...
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Хорошая цена за "отчёт" - выше уровня средней зарплаты в Испании (особенно с учётом инфляции) - и так 100 раз в год!
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Он платил судьям , это нормально. Не платить судьям было бы безумием
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Так и запишем: "Не платить начальнику судей было бы безумием для Барселоны"
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