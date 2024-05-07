Экс-президент «Барсы» Росель о Негрейре: «Он готовил отчеты о судействе, это нормально. Не составлять их было бы безумием»

Экс-президент «Барселоны» рассказал о сотрудничестве с Хосе Негрейрой.

– Как бы вы описали отношения «Барселоны» с Негрейрой?

– Он был одним из тех, кто готовил отчеты о судействе, и это нормально. На самом деле, не составлять их было бы безумием. Он составлял около 100 отчетов в год для первой и второй команд.

Правосудию стало известно, что ему платили 400 тысяч евро ежегодно, но если разделить это на 100 отчетов, то каждый обойдется в 4 тысячи евро, – сказал в интервью Al-Mayadeen.

Напомним, суд Барселоны расследует выплаты «блауграны» бывшему вице-президенту технического комитета судей (СТА) в период с 2001 по 2018 годы на сумму более 7,5 миллиона евро. Помимо «Барсы» и самого Негрейры, обвинения предъявлены его сыну и бывшим президентам каталонцев Жозепу Бартомеу, Сандро Роселю и действующему президенту Жоану Лапорте.